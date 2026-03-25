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NA DANAŠNJI DAN

Evlija Čelebi: 415. godišnjica rođenja čuvenog turskog putopisca

Danas je srijeda, 25. mart/ožujak 2026. godine, do kraja godine preostao su još 281 dan

Evlija Čelebi. Wikipedia.org

I. P.

25.3.2026

Na današnji dan 1611. godine, rođen je Evlija Čelebi, turski teolog, putopisac i diplomat. Sam sebe je nazivao Evlija Muhamed Zilli sin Dervišev. U periodu od 1631. do 1670. godine putovao je po Osmanskom Carstvu i izvan njega, te učestvovao i u ratovima na Kreti, u Mađarskoj, Austriji i drugdje pod sultanima Muratom IV, Ibrahimom I i Mehmedom IV.

O svojim opažanjima i doživljajima u miru i ratu napisao je opsežno djelo u deset knjiga naslova “Sejahatnama” (Putopis Evlije Čelebija) ili “Tarihi sejjah”.

Brojne zabilješke o BiH i Sarajevu

Putopisi Evlije Čelebija od velikog su značaja za svjetsku historiografiju. U njima Evlija opisuje gradove, historiju, građevine, običaje i tradiciju, kao i značajne ličnosti iz zemalja koje je posjetio. Ostavio je i brojne zabilješke o Bosni i Hercegovini i Sarajevu.

O Sarajevu je zapisao:

"Na ovom svijetu postoji mnogo gradova sa imenom Saraj. Ak-Saraj, Tebe-Saraj između Perzije, Džurdistana i Degestana, grad Saraj na obalama rijeke Erdelje kad se prođe poljima Hajhata, sad u zemljama Muskovi, Vize-Saraj u Rumeliji i drugi. Ali ovaj bosanski obedemljeni grad Sarajevo je najnapredniji, ljepši i živahniji od svih."

Evlija Čelebi je preminuo 1682. godine.

Arturo Toskanini. Findagrave.com

Rođen Arturo Toskanini, jedan od najvećih dirigenata 20. stoljeća

1867. - Rođen italijanski dirigent Arturo Toskanini (Toscanini), jedan od najvećih dirigenata 20. stoljeća, snažna umjetnička ličnost, izvanredne memorije i izuzetne sugestivnosti. Dirigovao je u milanskoj Skali, zatim u Metropoliten operi u Njujorku, gdje je organizovao i simfonijski orkestar.

1881. - Mađarski kompozitor i pijanist Bela Bartok, profesor Muzičke akademije u Budimpešti, koji je razvio originalni stil, prožet elementima mađarske narodne muzike, rođen je na današnji dan. Djela: simfonijska poema "Košut", klavirske kompozicije "Allegro barbaro", "Mikrokozmos", opera "Dvorac Modrobradog", baleti "Drveni princ", "Čudesni mandarin", gudački kvarteti, koncerti za orkestar, klavir, violinu, violu, "Muzika za gudače, udaraljke i čelestu", "Sonata za dva klavira i udaraljke".

1908. - Rođen engleski filmski režiser Dejvid Lin (David Lean), autor spektakularnih i izvrsno tehnički urađenih filmova o osnovnim ljudskim emocijama u pozadini velikih historijskih zbivanja, trostruki oskarovac. Filmovi: "Kratak susret", "Veliko iščekivanje", "Oliver Tvist", "Madlena", "Hobsonov izbor", "Most na rijeci Kvaj" (nagrada Oskar), "Lorens od Arabije" (nagrada Oskar), "Doktor Živago" (nagrada Oskar), "Rajanova kći", "Put u Indiju".

1914. - Umro francuski pisac i filolog Frederik Mistral (Frederic), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1904., koji je najviše pisao lirske pjesme, epove i drame. Posebno je zaslužan što je sačuvan od zaborava provansalski jezik i obnovljeno pjesništvo na provansalskom, a poslije dvije decenije rada sastavio je francusko-provansalski rječnik. Djela: epopeje "Mirejo", "Kalendo".

Klod Debisi. Worldhistory.org

Preminuo Klod Debisi, tvorac muzičkog impresionizma

1918. - Preminuo francuski kompozitor Klod Debisi (Claude Debussy), tvorac muzičkog impresionizma i utemeljitelj moderne muzike. Inspiriran simbolizmom u poeziji i impresionizmom u slikarstvu, stvorio je vlastiti muzički jezik i stil. Djela: klavirska "Arabeske", "Bergamska svita", "Dječiji kutak", "Estampe", "Slike", "Prelidi", orkestarska "Popodne jednog fauna", "Nokturno", "More", vokalna "Pet Bodlerovih pjesama", "Zaboravljene arijete", "Galantne svečanosti", opera "Peleas i Melisanda", kamerna muzika.

1942. - Rođena Areta Frenklin (Aretha Franklin), američka džez pjevačica. Koncem šezdesetih Areta je bila na vrhuncu svoje stvaralačke moći. Pjesme poput "Respect" i "Chain Of Fools" preko noći su postale klasika. Godine 1968., snimila je jedan od najimpresivnijih soul albuma tog perioda - "Lady Soul".

1947. - Redžinald Kenet Dvajt (Reginald Kenneth Dwight), poznatiji kao Elton Džon (John), engleski pijanist, pjevač, glumac, tekstopisac, kompozitor i muzički producent, rođen je na današnji dan. Nagrađen je s pet Gremi nagrada, kao i s jednim Oskarom za filmsku muziku. Časopis "Rolling Stone" stavio ga je na 49. mjesto liste 100 najvećih muzičara svih vremena.

1962. - Rođena Marša En Kros (Marcia Anne Cross), američka glumica. U poznatoj seriji "Melrose Place" nastupila je u ulozi psihotične doktorice Kimberli Šou (Kimberly Shaw), a najveću popularnost i svetsku slavu je stekla glumeći Bree Van De Kamp u kultnoj seriji "Očajne domaćice“. 

Sara Džesika Parker. Wikipedia.org

Američka glumica Sara Džesika Parker slavi 61. rođendan

1965. - Sara Džesika Parker (Sara Jessica Parker), jedna od najpopularnijih američkih glumica, rođena je na današnji dan. Najpoznatija je po ulozi Keri Bredšo u HBO-ovoj televizijskoj seriji „Seks i grad“, za koju je osvojila dvije Emi nagrade, četiri Zlatna globusa za najbolju glumicu u humorističkoj seriji i tri nagrade Udruženja glumaca. Lik je bio široko popularan tokom prikazivanja serije, a kasnije je prepoznat kao jedan od najboljih ženskih likova na američkoj televiziji. Kasnije je ponovila ulogu u filmovima „Seks i grad“ (2008) i „Seks i grad 2“ (2010), a potom i u nastavku spomenute serije „I tek tako...“ (2021).

1991. - Umro srbijanski pozorišni, filmski i TV glumac Milutin Mića Tatić, neponovljivi junak TV serije za djecu "Na slovo, na slovo". Najmlađe slušaoce Radio-Beograda godinama je budio emisijom "Dobro jutro, djeco", a djeca i sada uživaju u njegovom glasu pozajmljenom Peri Djetliću, Popaju, Patku Dači.

2006. - Preminuo srbijanski glumac Danilo Lazović. Među najpoznatijim ulogama su mu Šćepana Šćekića u seriji "Srećni ljudi", kao i uloga Bogoljuba Gagića Čerčila u seriji "Porodično blago".

2012. - Antonio Tabuki (Tabucchi), italijanski književnik, profesor Univerziteta u Sijeni, umro u Lisabonu u 68. godini. Smatran je jednim od najznačajnijih savremenih italijanskih pisaca, napisao je dvadesetak knjiga koje su prevedene na 40 jezika ("Pereira tvrdi da...", "Indijski nokturno", "Tristano umire"). 

# HISTORIJA
# GLUMICA
# SARAH JESSICA PARKER
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