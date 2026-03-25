Evlija Čelebi: 415. godišnjica rođenja čuvenog turskog putopisca

Na današnji dan 1611. godine, rođen je Evlija Čelebi, turski teolog, putopisac i diplomat. Sam sebe je nazivao Evlija Muhamed Zilli sin Dervišev. U periodu od 1631. do 1670. godine putovao je po Osmanskom Carstvu i izvan njega, te učestvovao i u ratovima na Kreti, u Mađarskoj, Austriji i drugdje pod sultanima Muratom IV, Ibrahimom I i Mehmedom IV. O svojim opažanjima i doživljajima u miru i ratu napisao je opsežno djelo u deset knjiga naslova “Sejahatnama” (Putopis Evlije Čelebija) ili “Tarihi sejjah”. Brojne zabilješke o BiH i Sarajevu Putopisi Evlije Čelebija od velikog su značaja za svjetsku historiografiju. U njima Evlija opisuje gradove, historiju, građevine, običaje i tradiciju, kao i značajne ličnosti iz zemalja koje je posjetio. Ostavio je i brojne zabilješke o Bosni i Hercegovini i Sarajevu. O Sarajevu je zapisao: "Na ovom svijetu postoji mnogo gradova sa imenom Saraj. Ak-Saraj, Tebe-Saraj između Perzije, Džurdistana i Degestana, grad Saraj na obalama rijeke Erdelje kad se prođe poljima Hajhata, sad u zemljama Muskovi, Vize-Saraj u Rumeliji i drugi. Ali ovaj bosanski obedemljeni grad Sarajevo je najnapredniji, ljepši i živahniji od svih." Evlija Čelebi je preminuo 1682. godine.

Arturo Toskanini . Findagrave.com Arturo Toskanini . Findagrave.com

Rođen Arturo Toskanini, jedan od najvećih dirigenata 20. stoljeća 1867. - Rođen italijanski dirigent Arturo Toskanini (Toscanini), jedan od najvećih dirigenata 20. stoljeća, snažna umjetnička ličnost, izvanredne memorije i izuzetne sugestivnosti. Dirigovao je u milanskoj Skali, zatim u Metropoliten operi u Njujorku, gdje je organizovao i simfonijski orkestar. 1881. - Mađarski kompozitor i pijanist Bela Bartok, profesor Muzičke akademije u Budimpešti, koji je razvio originalni stil, prožet elementima mađarske narodne muzike, rođen je na današnji dan. Djela: simfonijska poema "Košut", klavirske kompozicije "Allegro barbaro", "Mikrokozmos", opera "Dvorac Modrobradog", baleti "Drveni princ", "Čudesni mandarin", gudački kvarteti, koncerti za orkestar, klavir, violinu, violu, "Muzika za gudače, udaraljke i čelestu", "Sonata za dva klavira i udaraljke". 1908. - Rođen engleski filmski režiser Dejvid Lin (David Lean), autor spektakularnih i izvrsno tehnički urađenih filmova o osnovnim ljudskim emocijama u pozadini velikih historijskih zbivanja, trostruki oskarovac. Filmovi: "Kratak susret", "Veliko iščekivanje", "Oliver Tvist", "Madlena", "Hobsonov izbor", "Most na rijeci Kvaj" (nagrada Oskar), "Lorens od Arabije" (nagrada Oskar), "Doktor Živago" (nagrada Oskar), "Rajanova kći", "Put u Indiju". 1914. - Umro francuski pisac i filolog Frederik Mistral (Frederic), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1904., koji je najviše pisao lirske pjesme, epove i drame. Posebno je zaslužan što je sačuvan od zaborava provansalski jezik i obnovljeno pjesništvo na provansalskom, a poslije dvije decenije rada sastavio je francusko-provansalski rječnik. Djela: epopeje "Mirejo", "Kalendo".

Klod Debisi . Worldhistory.org Klod Debisi . Worldhistory.org

Preminuo Klod Debisi, tvorac muzičkog impresionizma 1918. - Preminuo francuski kompozitor Klod Debisi (Claude Debussy), tvorac muzičkog impresionizma i utemeljitelj moderne muzike. Inspiriran simbolizmom u poeziji i impresionizmom u slikarstvu, stvorio je vlastiti muzički jezik i stil. Djela: klavirska "Arabeske", "Bergamska svita", "Dječiji kutak", "Estampe", "Slike", "Prelidi", orkestarska "Popodne jednog fauna", "Nokturno", "More", vokalna "Pet Bodlerovih pjesama", "Zaboravljene arijete", "Galantne svečanosti", opera "Peleas i Melisanda", kamerna muzika. 1942. - Rođena Areta Frenklin (Aretha Franklin), američka džez pjevačica. Koncem šezdesetih Areta je bila na vrhuncu svoje stvaralačke moći. Pjesme poput "Respect" i "Chain Of Fools" preko noći su postale klasika. Godine 1968., snimila je jedan od najimpresivnijih soul albuma tog perioda - "Lady Soul". 1947. - Redžinald Kenet Dvajt (Reginald Kenneth Dwight), poznatiji kao Elton Džon (John), engleski pijanist, pjevač, glumac, tekstopisac, kompozitor i muzički producent, rođen je na današnji dan. Nagrađen je s pet Gremi nagrada, kao i s jednim Oskarom za filmsku muziku. Časopis "Rolling Stone" stavio ga je na 49. mjesto liste 100 najvećih muzičara svih vremena. 1962. - Rođena Marša En Kros (Marcia Anne Cross), američka glumica. U poznatoj seriji "Melrose Place" nastupila je u ulozi psihotične doktorice Kimberli Šou (Kimberly Shaw), a najveću popularnost i svetsku slavu je stekla glumeći Bree Van De Kamp u kultnoj seriji "Očajne domaćice“.

Sara Džesika Parker . Wikipedia.org Sara Džesika Parker . Wikipedia.org