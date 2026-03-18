Merc zabrinut zbog rata u Iranu: "Nas niko ništa nije pitao, savjetovali bismo da se ne ide ovim putem"

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) izjavio je danas da je u svakodnevnom kontaktu s liderima poput Kira Starmera (Keir Starmer) iz Velike Britanije, Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) iz Francuske i Đorđe Meloni (Giorgia Meloni) iz Italije, povodom rata u Iranu.

- Njemačka nije bila konsultovana o ratu u Iranu - rekao je Merc, dodajući da i dalje nije uvjeren da postoji jasan plan za provođenje demokratskih promjena u toj zemlji.

- Vašington se nije konsultovao s nama i poručio je da evropska pomoć nije potrebna... savjetovali bismo da se ne ide ovim putem na način na koji se sada ide - istakao je Merc.

On je naveo da Njemačka "razgovara na svim nivoima s Vašingtonom" te da "tražimo transatlantski sporazum".

Naglasio je i da Njemačka dijeli brojne ciljeve sa Sjedinjenim Američkim Državama, "ali ne možemo i nećemo oklijevati da iskreno kažemo našim partnerima gdje stvari vidimo drugačije i gdje imamo različite interese".

Merc je dodao da i dalje ima brojna pitanja u vezi s ratom u Iranu, ističući da još uvijek "ne postoji uvjerljiv koncept o tome kako bi ova operacija mogla uspjeti".

Podsjećamo, Njemačka je među državama koje su poručile da neće učestvovati u vojnoj misiji u Hormuškom moreuzu dok sukob traje.