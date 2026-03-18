Tri privatna aviona oštećena na aerodromu Ben Gurion od fragmenata iranskih raketa

Izraelski mediji su u srijedu izvijestili da je jedan privatni avion uništen, dok su druga dva pretrpjela oštećenja nakon što su fragmenti raketa pali na aerodrom Ben Gurion posljednjih dana.

Javni emiter KAN je naveo da su tri privatna aviona oštećena nakon što su gelere raketa pogodile aerodrom u posljednjih nekoliko dana.

Objavio je slike iz unutrašnjosti aviona koje pokazuju velika oštećenja, navodeći da se incident dogodio nakon raketnog napada iz Irana.

Navodno niko nije povrijeđen u incidentima.

List “Yedioth Ahronoth“ je naveo da je jedan od aviona potpuno izgorio nakon što se zapalio.

Regionalne eskalacije se nastavljaju dok Izrael i SAD od 28. februara vode zajedničku ofanzivu na Iran, u kojoj je do sada poginulo oko 1.300 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Hamneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zaljevske zemlje koje imaju američke vojne resurse.