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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp ima novu ideju: "SAD bi mogle da završe s Iranom i ostave saveznicima da brinu o Hormuškom moreuzu"

Tramp je ocijenio da bi "to brzo aktiviralo" neke od američkih "neodgovornih saveznika"

Donald Tramp. Pool / AP

M. Až.

18.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp danas je uputio oštru poruku saveznicima, navodeći da Sjedinjene Američke Države mogu da "završe" s iranskom "terorističkom državom" i da ostave saveznicima odgovornost za Hormuški moreuz, koji su blokirale iranske snage.

- Pitam se šta bi se desilo kada bismo "završili" s onim što je ostalo od iranske terorističke države i dozvolili zemljama koje ga koriste, a mi ne, da budu odgovorne za takozvani "moreuz", upitao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je ocijenio da bi "to brzo aktiviralo" neke od američkih "neodgovornih 'saveznika'".

- Zapamtite, za sve te apsolutne "budale" napolju, Iran svi smatraju državom koja je sponzor terora broj jedan. Brzo ih ukidamo - zaključio je Tramp.

Predsjednik Tramp je ovo posljednje upozorenje saveznicima uputio dan nakon što je optužio većinu članica NATO da odbijaju podržati tekuću vojnu operaciju Vašingtona protiv Irana, uprkos tome što podržavaju njen širi cilj.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# HORMUŠKI MOREUZ
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