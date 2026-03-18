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"OVO NE IDE DOBRO"

Penzionisani američki general: "Trampu bi bilo najpametnije da proglasi pobjedu nad Iranom i vrati vojnike kući“

Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) izgleda da uopšte nije pogođen. Zapravo, možda je čak i ojačao, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

18.3.2026

Penzionisani brigadni general američke vojske Stiv Anderson rekao je da bi predsjedniku SAD Donaldu Trampu bilo najpametnije da "proglasi pobjedu u sukobu protiv Irana i vrati vojnike kući".

- Pa, ovaj rat će se završiti kad god Donald Tramp kaže da će se završiti, kad god odluči da proglasi pobjedu. A ako je pametan, proglasit će pobjedu već danas i vratiti se kući, jer ovo ne ide dobro - rekao je general Anderson, prenosi ugledni portal The Hill.

- Sada imamo još radikalizovaniji režim na vlasti. Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) izgleda da uopšte nije pogođen. Zapravo, možda je čak i ojačao. Istina, izgubili su mnogo vojnih objekata i resursa, ali to nije ništa što ne mogu brzo obnoviti - dodao je Anderson.

Cijena rata

Ranije su zvaničnici Pentagona rekli zakonodavcima tokom brifinga da je približna cijena rata protiv Irana u prvih šest dana borbi bila veća od 11,3 milijarde dolara.

Pomorski saobraćaj bio je gotovo dvije sedmice zaustavljen u Hormuškom moreuzu tokom sukoba sa Iranom, ali je Tramp prošle srijede rekao da je moreuz u "odličnom stanju", uprkos rastućoj zabrinutosti zbog posljedica dugotrajne blokade.

- Uništili smo sve njihove brodove - rekao je Tramp novinarima u bazi Endrus.

- Imaju još neke rakete, ali ne mnogo. Mislim da smo u veoma dobrom, u veoma dobrom položaju.

Zatvoren Hormuški moreuz

Skoro petina svjetskih zaliha nafte prolazi kroz ovaj moreuz, a IRGC je saopštila da neće dozvoliti da "ni jedan jedini litar nafte" prođe kroz Hormuški moreuz dok se ne zaustave napadi SAD i Izraela.

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei izjavio je da moreuz "mora ostati zatvoren".

- Američke baze na Bliskom istoku moraju biti zatvorene. Druge vojne i regionalne sposobnosti Irana biće aktivirane ako bude potrebno.

Na zahtjev za komentar, portparolka Bijele kuće Ana Keli rekla je:

- Operacija "Epski bijes" nastavit će se sve dok predsjednik Tramp, kao vrhovni komandant, ne utvrdi da su ciljevi ove operacije, uključujući to da Iran više ne predstavlja vojnu prijetnju, u potpunosti ostvareni."

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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