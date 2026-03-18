Modžtaba Hamnei: "Ubistvo Laridžanija pokazuje njegovu važnost, a svaka krv ima svoju cijenu"

Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei oglasio se povodom ubistava šefa iranske sigurnosti Alija Laridžanija i komandanta snaga "Basij" Golamreze Soleimanija.

Hamnei je napisao da je s dubokim žaljenjem primio vijest o njihovoj smrti, a Laridžanija je opisao kao učenjaka i predanog pojedinca sa širokim iskustvom u političkim, vojnim, sigurnosnim, kulturnim i upravljačkim oblastima.

- Gotovo pet decenija igranja uloge u različitim slojevima islamskog sistema učinilo ga je istaknutom figurom. Nesumnjivo, atentat na takvu ličnost pokazuje stepen njegovog značaja i mržnju neprijatelja islama prema njemu. Antiislamisti bi trebali znati da prolijevanje ove krvi u podnožju drveta islamskog sistema samo ga čini jačim, i naravno, svaka krv ima cijenu koju zločinačke ubice šehida moraju uskoro platiti - naveo je Hamnei.