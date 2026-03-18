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OGLASIO SE AJATOLAH

Modžtaba Hamnei: "Ubistvo Laridžanija pokazuje njegovu važnost, a svaka krv ima svoju cijenu"

Antiislamisti bi trebali znati da prolijevanje ove krvi u podnožju drveta islamskog sistema samo ga čini jačim, poručio je

Laridžani i Hamnei. Platforma X

M. Až.

18.3.2026

Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei oglasio se povodom ubistava šefa iranske sigurnosti Alija Laridžanija i komandanta snaga "Basij" Golamreze Soleimanija.

Hamnei je napisao da je s dubokim žaljenjem primio vijest o njihovoj smrti, a Laridžanija je opisao kao učenjaka i predanog pojedinca sa širokim iskustvom u političkim, vojnim, sigurnosnim, kulturnim i upravljačkim oblastima.

- Gotovo pet decenija igranja uloge u različitim slojevima islamskog sistema učinilo ga je istaknutom figurom. Nesumnjivo, atentat na takvu ličnost pokazuje stepen njegovog značaja i mržnju neprijatelja islama prema njemu. Antiislamisti bi trebali znati da prolijevanje ove krvi u podnožju drveta islamskog sistema samo ga čini jačim, i naravno, svaka krv ima cijenu koju zločinačke ubice šehida moraju uskoro platiti - naveo je Hamnei.

Hamnei je dodao da je ubistvo komandanta snaga "Basij" Golamreze Soleimani podsjetnik na veliku važnost mobilizacije i strah koji neprijatelji osjećaju pred njom.

Na kraju je porodicama izrazio saučešće.

Podsjećamo, sinoć su iranski mediji objavili vijest o Laridžanijevoj smrti nakon što je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) potvrdio smrt komandanta snaga "Basij" Golamreze Soleimanija. Laridžanija i Soleimanija su ubile izraelske zračne snage tokom ciljanih napada.

Iako su se u javnosti pojavile informacije o ranjavanju Modžtabe Hamneija, to nikada nije zvanično potvrđeno. Hamnei se nije pojavljivao u javnosti od početka sukoba, a njegova jedina poruka građanima emitirana je u pisanom obliku putem državne televizije.

# IRAN
# MOJTABA KHAMENEI
# ALI LARIJANI
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