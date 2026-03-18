Papa Lav XIV: "Rat nije videoigra, mediji ne smiju širiti propagandu"

Papa Lav XIV. ove sedmice u govoru televizijskim djelatnicima oštro je kritizirao ratnu propagandu, što se može protumačiti kao jasna aluzija na administraciju Donalda Trampa.

Papa je posebno govorio o prikazivanju rata kao da je videoigra – i to samo nekoliko dana nakon što je Bijela kuća u svoju propagandu o Iranu ubacila slike iz videoigara, piše MS NOW.

U obraćanju osoblju italijanske državne televizije TG2 16. marta, papa Lav je rekao da je na novinarima da "pokažu patnje koje rat uvijek donosi ljudima; da pokažu lice rata i ispričaju ga očima žrtava, kako se ne bi pretvorio u videoigru".

- Uvijek, a osobito u dramatičnim okolnostima rata, kakve trenutno proživljavamo, mediji se moraju čuvati opasnosti da postanu propaganda - rekao je.

- A zadaća novinara, u provjeravanju vijesti kako ne bi postali glasnogovornici onih na vlasti, postaje još hitnija i delikatnija – rekao bih, ključna.

Reakcija američkog kardinala

Papini komentari uslijedili su nakon slične osude čikaškog kardinala Blejsa Cupića, koji je objavio izjavu u kojoj je osudio korištenje snimaka iz akcijskih filmova i videoigara u ratnoj propagandi Trampove administracije.

- Nakon što je više od 1000 iranskih muškaraca, žena i djece poginulo poslije višednevnog bombardiranja američkim i izraelskim projektilima, službeni račun Bijele kuće na X-u u četvrtak navečer objavio je video sa scenama iz popularnih akcijskih filmova, spojenima sa stvarnim snimkama napada iz njihovog rata protiv Irana. Video je bio popraćen natpisom: 'Pravda na američki način' - napisao je Cupić 7. marta.

- Pravi rat sa stvarnom smrću i stvarnom patnjom tretira se kao da je videoigra – to je mučno - dodao je.

Podjele i u Trampovom pokretu

Njegovu izjavu podijelili su čak i neki konzervativno orijentirani profili na društvenim mrežama, što naglašava vjerske podjele koje je Trampov rat potaknuo unutar pokreta MAGA. Ovakvi pozivi na savjest mogli bi se pokazati prilično odjeka, s obzirom na to da Trampov smrtonosni rat nanosi veliku štetu gospodarstvu i suočava se sa širokom nepopularnošću u Sjedinjenim Američkim Državama.