Eksplozije odjeknule u Rijadu, Saudijska Arabija potvrdila napad

Prema izvještajima, u gradu se čulo nekoliko detonacija, a širom Rijada aktivirane su i sirene za uzbunu.

U glavnom gradu Saudijske Arabije, Rijadu, zabilježene su dvije eksplozije, izvijestio je Reuters.

Odmah nakon izvještaja o eksplozijama, oglasilo se i Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije.

- Zračna odbrana Saudijske Arabije trenutno se bori protiv prijetnje balističkim raketama u istočnom dijelu zemlje - navedeno je u saopćenju Ministarstva.

Pored toga, ministarstvo je potvrdilo i napad dronovima, čija je meta bio istočni dio Rijada, te istaklo da je protuzračna odbrana srušila dva drona.

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije upozorenja koje su građani Rijada dobili na svojim mobilnim telefonima.