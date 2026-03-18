Šutnja američkog potpredsjednika o ratu u Iranu privlači pozornost javnosti

Dok traju američke i izraelske operacije protiv ciljeva u Iranu, kao i iranski osvetnički udari, šutnja američkog potpredsjednika Džej Di Vensa našla se pod povećalom javnosti. Vens, čije su izjave o operaciji koja je započela prošlog mjeseca uglavnom bile svedene na podršku predsjedniku Donaldu Trampu i politici njegove administracije, suzdržava se od detaljnijih javnih komentara, piše Anadolu Agency.

Javno prozivanje

Pitanje Vensove šutnje postalo je aktuelno nakon što je bivša republikanska zastupnica Mardžori Tejlor Grin 2. marta javno upitala: "Gdje je, kvragu, Džej Di Vens?" u intervjuu koji se brzo proširio društvenim mrežama.

Nakon njezine kritike, Vens je gostovao na Fox Newsu, gdje je branio Trampovu operaciju i poručio da se Iranu nikada ne smije dopustiti da razvije nuklearno oružje.

- Sudbina iranskog režima sporedna je u odnosu na predsjednikov primarni cilj, a to je pobrinuti se da taj teroristički režim ne izgradi nuklearnu bombu - rekao je Vens za Fox News.

Neslaganje s predsjednikom

Vens, koji je ranije kritizirao upletanje SAD-a u "beskrajne ratove" na Bliskom istoku, sada je zauzeo osjetno oprezniji ton. Prošle sedmice američki mediji, uključujući Politico, izvijestili su da je Vens izrazio skepticizam oko američkog napada na Iran prije nego što je Tramp donio odluku o pokretanju operacije.

I sam Tramp je priznao suptilne razlike u stajalištima, rekavši novinarima da je Vens bio "filozofski ponešto drugačiji od mene" po pitanju vojne akcije, ali da je unatoč tome pružio snažnu podršku.

- Mislim da je možda bio manje entuzijastičan oko pokretanja akcije, ali je svejedno bio prilično entuzijastičan - rekao je Tramp novinarima u Mar-a-Lagu.

"Ne želim ići u zatvor"

Prošle sedmice, na jednom događaju u Sjevernoj Karolini, Vensa su upitali šta je savjetovao Trampu dok je predsjednik vagao vojne i političke odluke o Iranu te je li izrazio zabrinutost zbog rata.

- Sjedimo u kriznom štabu... Predsjednik, ja i cijeli viši tim razgovaramo o opcijama, o tome što trebamo učiniti i kako najbolje zaštititi američki narod - odgovorio je Vens.

- Ne želim vas razočarati, ali neću ovdje pred svima vama otkriti šta sam tačno rekao u toj povjerljivoj sobi. Dijelom zato što ne želim završiti u zatvoru, a dijelom zato što smatram da je važno da predsjednik Sjedinjenih Država može razgovarati sa svojim savjetnicima, a da oni ne trče s informacijama u američke medije - dodao je.

Ostavka u vrhu administracije

Ministar odbrane Pit Hegset također je prošle sedmice bio suočen s pitanjima o navodnom razdoru između Vensa i Trampa oko operacije "Epski bijes", koja je započela 28. februara i u kojoj je ubijen tadašnji iranski vrhovni vođa Ali Hamnei.

- On je nevjerovatan član i vođa ovog tima, uz predsjednika i državnog sekretara - rekao je Hegset novinarima u Pentagonu. No, znakovi unutrašnjeg neslaganja postali su očitiji ove sedmice kada je Džo Kent, direktor Nacionalnog centra za protuterorizam, u utorak podnio ostavku, navodeći da "čiste savjesti" ne može podržati napade.

Kent, ratni veteran s 11 borbenih misija, ustvrdio je da Iran ne predstavlja neposrednu prijetnju SAD-u te da je sukob prvenstveno potaknut pritiskom Izraela i njegovog moćnog američkog lobija. Prema pisanju Washington Posta, Kent se u ponedjeljak u Bijeloj kući sastao s Vensom i direktoricom Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabard.

Pozivajući se na izvore upoznate sa sastankom, list navodi da je Kent tokom sastanka predao ostavku Vensu.

- Potpredsjednik ga je potaknuo da razgovara sa šefom osoblja Bijele kuće i s predsjednikom prije nego što donese konačnu odluku - rekao je dužnosnik Bijele kuće, navodi se u izvještaju.