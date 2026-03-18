Izrael: U 24 sata pogođeno više od 200 ciljeva u Iranu

Izraelska vojska objavila je da je u protekla 24 sata pogodila više od 200 ciljeva u zapadnom i centralnom Iranu, nastavljajući kampanju usmjerenu na balističke projektile, dronove i protuzračnu obranu.

Slične podatke prethodnih dana objavili su i drugi mediji koji prate izraelske vojne izvore.

- U proteklom danu deseci borbenih aviona izraelske ratne avijacije pogodili su više od 200 ciljeva iranskog režima u zapadnom i centralnom Iranu - priopćio je IDF.

- Među metama su bila mjesta za skladištenje i lansiranje balističkih projektila i dronova, kao i sustavi protuzračne odbrane, lanseri balističkih projektila i lokacije za proizvodnju oružja.