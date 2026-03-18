Izrael i SAD napali nalazište plina koje Iran dijeli s Katarom

Ogromno iransko nalazište plina Pars pogođeno je u prvom prijavljenom napadu na iransku energetsku infrastrukturu u Zaljevu tokom američko-izraelskog sukoba, javlja Reuters.
Pars je iranski sektor najvećeg prirodnog plinskog polja na svijetu, koje Iran dijeli s Katarom preko Zaljeva.
Iranska novinska agencija Fars izvijestila je da su pogođeni plinski tankovi i dijelovi rafinerije, da su radnici evakuisani na sigurno te da hitne službe pokušavaju ugasiti požar.
U izraelskim medijima navedeno je da je Izrael izveo napad uz odobrenje SAD-a, iako Washington još nije zvanično komentarisao.
Katar, saveznik SAD-a u regiji i domaćin najveće američke zračne baze, nazvao je napad izraelskim, bez direktnog spominjanja američke uloge. Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova ocijenio je eskalaciju kao "opasnu i neodgovornu", upozorivši na rizik po globalnu energetsku sigurnost.
Iranski Revolucionarni gardisti odmah su naredili Saudijskoj Arabiji, UAE-u i Kataru evakuaciju određenih energetskih objekata.
SAD i Izrael ranije su se suzdržavali od ciljanih udara na iranske energetske objekte u Zaljevu, strahujući da bi to moglo izazvati odmazdu i dodatno poremetiti globalna tržišta energije.