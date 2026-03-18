Izrael i SAD napali nalazište plina koje Iran dijeli s Katarom

Ogromno iransko nalazište plina Pars pogođeno je u prvom prijavljenom napadu na iransku energetsku infrastrukturu u Zaljevu tokom američko-izraelskog sukoba, javlja Reuters.

Pars je iranski sektor najvećeg prirodnog plinskog polja na svijetu, koje Iran dijeli s Katarom preko Zaljeva.

Iranska novinska agencija Fars izvijestila je da su pogođeni plinski tankovi i dijelovi rafinerije, da su radnici evakuisani na sigurno te da hitne službe pokušavaju ugasiti požar.

U izraelskim medijima navedeno je da je Izrael izveo napad uz odobrenje SAD-a, iako Washington još nije zvanično komentarisao.