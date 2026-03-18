Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Izrael i SAD napali nalazište plina koje Iran dijeli s Katarom

Napad izazvao požar i evakuaciju radnika, hitne službe na terenu

Iransko nalazište Pars. Platforma X

B. A.

18.3.2026

Ogromno iransko nalazište plina Pars pogođeno je u prvom prijavljenom napadu na iransku energetsku infrastrukturu u Zaljevu tokom američko-izraelskog sukoba, javlja Reuters.

Pars je iranski sektor najvećeg prirodnog plinskog polja na svijetu, koje Iran dijeli s Katarom preko Zaljeva.

Iranska novinska agencija Fars izvijestila je da su pogođeni plinski tankovi i dijelovi rafinerije, da su radnici evakuisani na sigurno te da hitne službe pokušavaju ugasiti požar.

U izraelskim medijima navedeno je da je Izrael izveo napad uz odobrenje SAD-a, iako Washington još nije zvanično komentarisao.

Katar, saveznik SAD-a u regiji i domaćin najveće američke zračne baze, nazvao je napad izraelskim, bez direktnog spominjanja američke uloge. Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova ocijenio je eskalaciju kao "opasnu i neodgovornu", upozorivši na rizik po globalnu energetsku sigurnost.

Iranski Revolucionarni gardisti odmah su naredili Saudijskoj Arabiji, UAE-u i Kataru evakuaciju određenih energetskih objekata.

SAD i Izrael ranije su se suzdržavali od ciljanih udara na iranske energetske objekte u Zaljevu, strahujući da bi to moglo izazvati odmazdu i dodatno poremetiti globalna tržišta energije.

# IRAN
# RATNI SUKOBI
# NALAZIŠTE PLINA PARS
# IZRAELSKO-AMERIČKI NAPADI NA IRAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.