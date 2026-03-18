Video / Projektili pogodili veliko energetsko čvorište u Kataru, šteta je velika

Katarska državna naftna kompanija objavila je da su projektili pogodili Ras Laffan, veliko energetsko čvorište u Kataru.
RAKETNI UDAR
Katarska državna naftna kompanija objavila je da su projektili pogodili Ras Laffan
Pogođeno veliko energetsko čvorište. Platforma X
Katarska državna naftna kompanija objavila je da su projektili pogodili Ras Laffan, veliko energetsko čvorište u Kataru.
- Ekipe za hitne intervencije odmah su upućene na teren kako bi stavile pod kontrolu požare, s obzirom na to da je pričinjena velika materijalna šteta - objavila je QatarEnergy na društvenim mrežama.
Svo osoblje je na sigurnom, a zasad nema izvještaja o stradalima, navodi se u priopćenju.