Video / Projektili pogodili veliko energetsko čvorište u Kataru, šteta je velika

Katarska državna naftna kompanija objavila je da su projektili pogodili Ras Laffan, veliko energetsko čvorište u Kataru.

- Ekipe za hitne intervencije odmah su upućene na teren kako bi stavile pod kontrolu požare, s obzirom na to da je pričinjena velika materijalna šteta - objavila je QatarEnergy na društvenim mrežama.

Svo osoblje je na sigurnom, a zasad nema izvještaja o stradalima, navodi se u priopćenju.