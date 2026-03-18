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RAKETNI UDAR

Video / Projektili pogodili veliko energetsko čvorište u Kataru, šteta je velika

Katarska državna naftna kompanija objavila je da su projektili pogodili Ras Laffan

Pogođeno veliko energetsko čvorište. Platforma X

M. Až.

18.3.2026

Katarska državna naftna kompanija objavila je da su projektili pogodili Ras Laffan, veliko energetsko čvorište u Kataru.

- Ekipe za hitne intervencije odmah su upućene na teren kako bi stavile pod kontrolu požare, s obzirom na to da je pričinjena velika materijalna šteta - objavila je QatarEnergy na društvenim mrežama.

Svo osoblje je na sigurnom, a zasad nema izvještaja o stradalima, navodi se u priopćenju.

# IRAN
# KATAR
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