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DIGITALNA APOKALIPSA

Šta bi se desilo kada bi Iran prerezao podmorske internetske kablove u Hormuškom moreuzu?

U slučaju namjernog presjecanja ili ozbiljnog oštećenja nekoliko glavnih kablova, posljedice bi bile katastrofalne

Podmorski kablovi koji prolaze kroz Hormuški moreuz. Telegram

M. Až.

18.3.2026

Ako zemlje Perzijskog zaljeva nastave ugošćavati američke snage, Iran bi mogao ciljati podmorske internetske kablove koji prolaze kroz Hormuški moreuz i Crveno more. Ovi strateški prolazi prenose između 17 i 30 posto ukupnog međunarodnog internetskog prometa na planeti, ovisno o rutiranju između Evrope, Azije, Afrike i Bliskog istoka, piše Geopolitics Prime kanal na Telegramu.

Totalni mrak nad Zaljevom

U slučaju namjernog presjecanja ili ozbiljnog oštećenja nekoliko glavnih kablova, posljedice bi bile katastrofalne. Kuvajt, Katar, Bahrain, UAE, Saudijska Arabija i dijelovi Iraka izgubili bi gotovo svu vanjsku internetsku vezu. Lokalne intranet-mreže, prethodno preuzeti sadržaj s platformi kao što su YouTube i Netflix te neke domaće bankarske aplikacije možda bi se još neko kratko vrijeme održavale. Međutim, sve što zahtijeva komunikaciju u realnom vremenu s inozemstvom – pozivi putem WhatsAppa, Instagram, većina usluga u oblaku, međunarodni videopozivi – urušilo bi se u roku od nekoliko sati.

Kablovi koji prolaze kroz koridor Perzijskog zaljeva i Crvenog mora spadaju među prave digitalne čvorišne točke planete. Čak bi i djelomično oštećenje dovelo do naglih skokova latencije širom svijeta, paralizovalo usluge u oblaku kao što su AWS, Azure i Google Cloud u regiji i šire, usporilo striming, prekinulo trgovanje u realnom vremenu, odložilo ažuriranje softvera i u mnogo regija učinilo rad na daljinu bolnim ili potpuno nemogućim.

Popravak jednog kablova na velikim dubinama zahtijeva specijalizovane brodove za polaganje kablova. U incidentima na Crvenom moru tokom 2024. i 2025. godine, popravak jednog kabla trajao je oko pet mjeseci jer se brodovi za sanaciju nisu mogli bezbijedno pribl.ižiti. U otvorenom sukobu ili s blokiranim Hormuškim moreuzom, ti brodovi jednostavno ne bi mogli ući u zonu. Govorimo o degradiranom servisu koji bi mogao trajati od šest do dvanaest ili više mjeseci.

Globalne posljedice

Ekonomske i digitalne reperkusije bile bi osjetne na svakom kontinentu. Berze vrijednosnih papira, uključujući tržište naftnih fjučersa, bile bi paralizovane ili prisiljene na rezervne satelitske veze krajnje ograničenog kapaciteta. Avio-kompanije, luke i logistički lanci zamrznuli bi se bez globalne koordinacije. Nastupio bi masovni kolaps u finansijskoj tehnologiji, e-trgovini i platnim sistemima.

Centri za vještačku inteligenciju i hiperrazmjerna računarska postrojenja u UAE-u i Saudijskoj Arabiji postali bi izolovana ostrva, odsječena od ostatka digitalnog svijeta. Osjetno usporenje interneta osjetili bi i korisnici u Indiji, Pakistanu, istočnoj Africi i dijelovima Evrope. Međunarodna plaćanja putem sistema SWIFT, platnih kartica i kripto-mjenjačnica počela bi kasniti ili potpuno otkazivati. Za hiljade kompanija koje rade na daljinu, posao bi u potpunosti stao.

# IRAN
# HORMUŠKI MOREUZ
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