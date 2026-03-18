Procurila informacija iz tri različita izvora bliska Trampu: Evo do kada bi rat mogao da potraje

Neki oblik pregovora koji bi doveo do prekida sukoba željeni je ishod, posebno u Evropi i Aziji, ali takve nade dovodi u pitanje dobro informirani Barak Ravid, novinar portala Axios. On navodi da tri različita izvora iz američke administracije i savezničkih zemalja vjeruju kako bi nestabilnost na Bliskom istoku i američko učešće u sukobu mogli potrajati do septembra, čak i ako rat preraste u sukob niskog intenziteta, prenosi Jutarnji.

Situacija na terenu

Razvoj situacije na terenu dodatno potvrđuje da sukob ne jenjava: Izrael je nastavio operacije protiv šiitske milicije Hezbolah u Libanonu, dok je Iran gađao naftna postrojenja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Emil Hokajem, direktor regionalne sigurnosti u Međunarodnom institutu za strateške studije (IISS), u tekstu za The Financial Times iznio je sličnu procjenu, navodeći da Iran, uprkos pretrpljenim udarima, vjerovatno neće odustati jer i dalje ima nekoliko ključnih prednosti: geografiju, vrijeme i asimetriju.

- Što duže traje rat, to su veći troškovi za sve ostale - a iranski režim ima veću toleranciju na bol - napisao je.

Druga faza sukoba

Prema njegovoj procjeni, sukob je ušao u drugu fazu u kojoj će Izrael nastaviti napade na iransku vojnu infrastrukturu, s ciljem slabljenja sigurnosnog aparata, dok će Sjedinjene Američke Države raditi na osiguravanju pomorskog prometa i zaštiti arapskih saveznika. Reuters je ekskluzivno objavio da zaljevske zemlje traže od Vašingtona nastavak udara na Iran, iako same odbijaju direktno učešće u sukobu, dijelom i zbog straha da budu označene kao saveznici Izraela.

Donald Tramp ponovo je optužen za netačne tvrdnje nakon što je izjavio da niko nije mogao predvidjeti snažan iranski napad na Zaljev, iako su obavještajne procjene i tu mogućnost ranije uvrstile među scenarije. Istovremeno, odgodio je planirani odlazak u Kinu na sastanak sa Si Đinpingom, koji je bio zakazan za 31. mart.

- Zbog rata želim biti ovdje. Moram biti ovdje, osjećam to. I zato smo zatražili odgodu na mjesec ili dva, i radujem se što ću biti s njima - rekao je Tramp.

U Parizu su u međuvremenu održani pripremni sastanci delegacija, koji su ocijenjeni kao "konstruktivni". Bloomberg je još 10. marta objavio da je Peking nezadovoljan nedovoljnom pripremljenošću Sjedinjenih Američkih Država, što bi moglo ograničiti samit na trgovinske sporazume i ostaviti ključna diplomatska i sigurnosna pitanja po strani.