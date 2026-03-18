Katar bijesan nakon napada: "Iran nas gura prema ponoru"

Katar je saopćio da "drski" raketni napadi na industrijski grad Ras Laffan predstavljaju "direktnu prijetnju njegovoj nacionalnoj sigurnosti i stabilnosti regije".

- Iranska strana nastavlja s eskalacijskom politikom koja regiju gura prema ponoru i uvlači zemlje koje nisu dio ove krize u krug sukoba - saopćilo je katarsko Ministarstvo vanjskih poslova na društvenim mrežama.

U saopćenju se dodaje da Katar "zadržava pravo na odgovor" te da "neće oklijevati poduzeti sve potrebne mjere kako bi zaštitio svoj suverenitet, sigurnost i sigurnost svojih građana".

Katarska državna naftna kompanija izvijestila je da su projektili večeras pogodili Ras Laffan, gdje se nalazi veliko postrojenje za preradu nafte i najveće postrojenje za proizvodnju ukapljenog prirodnog plina (LNG) na svijetu.

- Ekipe za hitne intervencije odmah su upućene na teren kako bi stavile pod kontrolu požare, s obzirom na to da je pričinjena velika šteta. Svo osoblje je evidentirano i zasad nema prijavljenih žrtava - objavila je QatarEnergy na mreži X.