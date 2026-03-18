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IRANSKI PREDSJEDNIK

Pezeškijan upozorio nakon napada: "Posljedice mogu biti globalne"

Osudio je napade Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na plinsko polje Južni Pars, ocijenivši da takvi potezi neće donijeti ništa ni SAD-u ni Izrael

Masud Pezeškijan. Platforma X

M. Až.

18.3.2026

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan osudio je napade Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na plinsko polje Južni Pars, ocijenivši da takvi potezi neće donijeti ništa ni SAD-u ni Izraelu.

- Snažno osuđujem napad na iransku energetsku infrastrukturu. Takvi činovi agresije neće ništa donijeti cionističko-američkom neprijatelju i onima koji ih podržavaju. Ovo će dodatno zakomplicirati situaciju i može imati nekontrolisane posljedice koje mogu da utiču na cijeli svijet - napisao je Pezeškijan na svom nalogu na mreži X.

Nakon napada, iranska državna televizija IRIB objavila je poruku vojske te zemlje da će Iran, kao odgovor na izraelske napade na plinsko polje Južni Pars, gađati naftnu i plinsku infrastrukturu u Kataru, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

# IRAN
# SAD
# MASOUD PEZESHKIAN
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