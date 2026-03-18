Pezeškijan upozorio nakon napada: "Posljedice mogu biti globalne"

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan osudio je napade Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na plinsko polje Južni Pars, ocijenivši da takvi potezi neće donijeti ništa ni SAD-u ni Izraelu.

- Snažno osuđujem napad na iransku energetsku infrastrukturu. Takvi činovi agresije neće ništa donijeti cionističko-američkom neprijatelju i onima koji ih podržavaju. Ovo će dodatno zakomplicirati situaciju i može imati nekontrolisane posljedice koje mogu da utiču na cijeli svijet - napisao je Pezeškijan na svom nalogu na mreži X.