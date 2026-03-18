Od kamikaze dronova do morskih mina: Evo kako Teheran planira paralizovati globalnu trgovinu naftom

Donald Tramp, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, pozvao je saveznike unutar NATO-a da pomognu u ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, ali se postavlja pitanje zašto moćna američka mornarica taj zadatak ne može obaviti sama. Razlozi za to otkrivaju koliko je Iran dugoročno i planski gradio svoju stratešku poziciju.

Moreuz koji ograničava supersilu

Hormuški moreuz, širok svega 39 kilometara na najužem dijelu, značajno ograničava manevarski prostor američke mornarice. Kroz njega prolaze samo dva plovidbena koridora, svaki širine oko tri kilometra, dok s jedne strane izlazi na Iran, a s druge na poluotok Musandam, koji pripada Omanu. Upravo zbog takvih uslova, kretanje ratnih brodova postaje izuzetno zahtjevno, a Iran tu slabost nastoji maksimalno iskoristiti, navodi Geopolitics Prime kanal na Telegramu.

Iran je godinama razvijao obalnu odbranu i pretvorio moreuz u svojevrsni "gauntlet", odnosno zonu gustih raketnih i minskih prepreka. Samo postavljanje morskih mina moglo bi potpuno blokirati promet kroz ovaj uski prolaz, nakon čega bi američka mornarica bila primorana na dugotrajne i iscrpljujuće operacije razminiranja. Iranska strategija blokade zasniva se na više slojeva, uključujući istovremene napade dronovima i raketama, što dodatno otežava svaki pokušaj prolaska.

Decentralizovana komanda i arsenal Irana

Ključni element iranske vojne strategije predstavlja takozvana "mozaička" decentralizovana komandna struktura. Zahvaljujući takvom sistemu, čak i eventualno eliminisanje vojnih lidera od strane SAD-a ili Izraela ne bi imalo presudan utjecaj, jer je sistem osmišljen da funkcioniše i bez centralnog vodstva. Iran je ranije objavio i video u kojem prikazuje oružje namijenjeno blokadi tjesnaca.

Među tim sredstvima nalaze se krstareća raketa dugog dometa Ghadir na mobilnim lansirnim platformama, raketa kratkog dometa Nasr-1 za obalnu odbranu koja se lansira s brzih čamaca ili iz bunkera, kao i kvazi-balistička raketa Khalij Fars za koju Teheran tvrdi da može pogađati pokretne brodove uz pomoć elektro-optičkog navođenja.

U arsenalu su i "kamikaza" dronovi Abadil-2 i Abadil-3, lansirani s tračnica i namijenjeni napadima na radare i nadgrađa brodova, te dron Shahed-136, koji je prvobitno razvijen za kopnene ciljeve, ali je prilagođen i za pomorsku upotrebu, uključujući napade na tankere i obalne objekte.

Osim toga, Iran raspolaže malim eksplozivnim plovilima Zolfaqar, dizajniranim za napade u rojevima na veće brodove, kao i morskim minama Maham akustično-magnetnog tipa koje se aktiviraju prolaskom broda, te kontaktnim minama Sadaf-02 koje se često postavljaju s civilnih plovila ili brzih čamaca.

Potapanje američkog nosača aviona nije primarni cilj iranske strategije. Fokus je na dugoročnom održavanju Hormuškog tjesnaca kao nestabilne i rizične zone. Takav pristup omogućava Iranu da iscrpljuje američke odbrambene kapacitete, vrši pritisak na globalno tržište kroz rast cijena nafte i plina, te stvara političke troškove za Trampovu administraciju koji bi s vremenom mogli postati neodrživi.