Zašto izraelska strategija ne može srušiti iranski režim?

Odluka Izraela da ovlasti svoju vojsku za likvidaciju visokih iranskih zvaničnika s liste meta otvorila je ozbiljna pitanja o takozvanoj strategiji "obezglavljivanja" i njenim stvarnim ciljevima. Izraelski zvaničnici su, prema dostupnim informacijama, u razgovorima s američkim kolegama ocijenili da bi u slučaju ustanka iranska opozicija bila "poklana", što dovodi u pitanje strategiju Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) o promjeni režima kroz eliminaciju ključnih figura političkog i sigurnosnog aparata u Iranu.

Još prije izbijanja otvorenog rata, brojni stručnjaci za Iran, analitičari, kao i pojedini bivši izraelski zvaničnici, izražavali su sumnju da bi se klerikalni režim mogao srušiti ovakvim metodama, piše The Guardian.

U dosadašnjim ciljanim napadima ubijeni su vrhovni vođa Ali Hamnei (Ali Khamenei), šef sigurnosnog aparata Ali Laridžani (Ali Larijani) i ministar obavještajnih službi Esmail Hatib (Esmail Khatib), među ostalima. Suština problema leži u strukturi i otpornosti iranskog sistema, ali i u načinu na koji režim i društvo reagiraju na ovakve udare.

Jačanje otpora

Prije nego što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade prije tri sedmice, procjene su ukazivale na to da režim stagnira pod pritiskom protesta i da su određene promjene moguće. Međutim, ta se dinamika u međuvremenu promijenila.

- Ovo nije personalizirani režim - rekla je Sanam Vakil, stručnjakinja za Iran iz Chatham Housea.

- Ispod svakog pojedinca postoje institucionalni slojevi i sumnjam da bi odgovor na udare "obezglavljivanja" bio jednostavno promaknuće iznutra, iako to nosi rizik dovođenja nepoznatih i neprovjerenih pojedinaca.

S obzirom na izraelski nivo uspjeha, možete zamisliti da postoje pojedinci nižeg ranga koji nisu skloni napredovanju u sistemu koji je postao opasan posao."

Vakil smatra da izraelska strategija zasad ne daje željene rezultate.

- Trenutno se čini da se time kupuje vrijeme i nisam sigurna šta SAD pokušava postići, ali postoji mogućnost da se sistemu ponovo udahne život i da se obnovi režim koji je već pokazivao znakove slabljenja.

Ljudi koji napreduju vidjeli su kako im ubijaju mentore, šefove i članove porodice."

- To nije pristup koji stvara pobornike demokratije zapadnog tipa, već okorjele borce otpora. On stvara više otpora - poručila je.

Sumnjivi rezultati ranijih atentata

Dosadašnja praksa Izraela kada je riječ o atentatima ne pokazuje uvjerljive rezultate. Tokom godina ubijeni su brojni lideri Hamasa i Hezbolaha, uključujući duhovnog vođu Hamasa šeika Ahmeda Jasina 2004. godine i vođu Hezbolaha Hasana Nasralaha, ali su se te organizacije uprkos tome uspjele oporaviti.

Džon B. Alterman (Jon B. Alterman) iz Centra za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu također izražava skepsu, navodeći primjer Hamasa, koji je, kako kaže, "kao politički pokret apsorbirao svoje mučenike i preživio da se bori drugi dan".

U jednoj od svojih analiza naveo je: "Nažalost, značajno poboljšanje kroz obezglavljivanje je malo vjerovatno. Svaka situacija je jedinstvena i svaka uključuje element nepredvidivosti. Ipak, dosadašnji rezultati u postizanju ambicioznih političkih ciljeva kroz ograničene vojne operacije su loši."

Iako je kao primjer naveo ubistvo Osame bin Ladena, kojim je značajno oslabljena jedna nedržavna grupa, Alterman naglašava da je pokušaj "obezglavljivanja" jedne države bez presedana.

Rizik nekontrolirane destabilizacije

- Jedan od mitova u američkoj vladi nakon 11. septembra bio je da je dovoljno ukloniti ključne ljude iz režima. Tada sam smatrao da je to pogrešno, a pogrešno je i sada - rekao je Alterman.

Pitanje kojem se ne posvećuje dovoljno pažnje jeste šta se dešava kada uklonite ljude koji imaju autoritet među 'tvrdim strukturama' – tada ne ostaje niko ko može kontrolisati situaciju."

Dodaje i da se često potcjenjuje otpornost sistema.

- Možda je moguće izazvati unutrašnje podjele, ali nema dokaza da postoje umjereni demokrati koji čekaju svoju priliku - istakao je.

Prema njegovoj procjeni, najizgledniji rezultat ovakve strategije bio bi "unutrašnje nestabilan Iran", skloniji nasilnim akcijama izvan svojih granica, kroz kibernetičke napade, posredničke sukobe ili terorizam.

Scenariji koji se zanemaruju

Dodatnu složenost donosi činjenica da ni eventualni narodni ustanak ne bi nužno bio najrealniji ishod destabilizacije režima.

Afšon Ostovar (Afshon Ostovar), stručnjak za Bliski istok, ranije je procijenio da bi eventualni puč prije mogao doći iznutra, iz Islamske revolucionarne garde, najmoćnije strukture u zemlji, i da bi bio usmjeren na očuvanje postojećeg sistema.

Stiven Sajmon (Steven Simon), sigurnosni analitičar i bivši član američkog Vijeća za nacionalnu sigurnost, upozorio je: "Scenarij koji zaslužuje više pažnje nije kolaps Irana, već njegova izdržljivost – ranjena, ali osvetnička i teško obuzdana."

Sanam Vakil na kraju zaključuje: "Postoji i nešto duboko problematično u svemu ovome. Ono što Izrael i SAD rade ostavlja Irance bez stvarnog izbora, bez mogućnosti djelovanja i bez pravde."