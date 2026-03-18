Saudijska Arabija objavila da su četiri osobe povrijeđene zbog krhotina projektila

Četiri osobe su povrijeđene u srijedu zbog krhotina koje su pale nakon presretanja balističkog projektila u Rijadu, saopćila je Saudijska civilna odbrana.

Agencija je u saopćenju navela da su povrede prijavljene nakon što su fragmenti pali na stambenu zgradu u gradu Rijadu.

U incidentu su povrijeđena četiri azijska stanovnika, a pričinjena je i ograničena materijalna šteta, dodaje se.

Agencija je osudila napade na civilne objekte kao "grubo kršenje međunarodnog humanitarnog prava".

Regionalna eskalacija traje otkako su Izrael i Sjedinjene Američke Države 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran, u kojoj je do sada poginulo oko 1.300 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Hamneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i projektilima usmjerenim na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Zaljeva koje ugošćuju američke vojne kapacitete, uzrokujući žrtve i štetu na infrastrukturi te poremećaje na globalnim tržištima i u zračnom saobraćaju.