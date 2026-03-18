Video / Raketni napad na Katar: Pogođeno jedno od najvećih plinskih postrojenja, širi se veliki požar

Jedna od najvećih svjetskih kompanija za proizvodnju prirodnog gasa, QatarEnergy, objavila je saopćenje u kojem navodi da je industrijski grad Ras Laffan večeras bio meta raketnog napada, pri čemu je izbio ogroman požar.

Iz kompanije su potvrdili da je pričinjena velika materijalna šteta na postrojenjima.

Industrijski kompleks Ras Laffan smješten je sjeverno od Dohe i predstavlja centralno mjesto za proizvodnju ukapljenog prirodnog plina u Kataru, ujedno i najveći izvozni terminal za LNG na svijetu.