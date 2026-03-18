Video / Raketni napad na Katar: Pogođeno jedno od najvećih plinskih postrojenja, širi se veliki požar

Jedna od najvećih svjetskih kompanija za proizvodnju prirodnog gasa, QatarEnergy, objavila je saopćenje u kojem navodi da je industrijski grad Ras Laffan večeras bio meta raketnog napada, pri čemu je izbio ogroman požar.
Iz kompanije su potvrdili da je pričinjena velika materijalna šteta na postrojenjima.
Industrijski kompleks Ras Laffan smješten je sjeverno od Dohe i predstavlja centralno mjesto za proizvodnju ukapljenog prirodnog plina u Kataru, ujedno i najveći izvozni terminal za LNG na svijetu.
QatarEnergy je naveo da su raketni udari izazvali široko rasprostranjene požare i ozbiljno oštetili više objekata, dok su ekipe na terenu angažirane na gašenju i sanaciji posljedica. Zbog sigurnosnih rizika, područje je evakuirano.
Iran je ranije upozorio da će gađati Ras Laffan i još nekoliko energetskih postrojenja u regiji kao odgovor na napade usmjerene na njegova plinska polja.
Ovaj kompleks ima ključnu ulogu u globalnoj proizvodnji ukapljenog prirodnog plina. Katar učestvuje s približno 20 posto ukupne svjetske proizvodnje, a značaj terminala u Ras Laffanu čini ga jednim od najvažnijih energetskih čvorišta za ekonomiju te zemlje.
QatarEnergy je potvrdio da će šteta na lokaciji utjecati na operacije, ali detaljne procjene o razmjerama štete i mogućim posljedicama po snabdijevanje još uvijek nisu objavljene.