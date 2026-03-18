Više od 200 maloljetnika poginulo, 1.401 osoba ranjena u američko-izraelskim napadima od 28. februara

Iran je u srijedu saopćio da je najmanje 206 osoba mlađih od 18 godina poginulo i 1.401 osoba ranjeno u američko-izraelskim napadima od kraja prošlog mjeseca.

U saopćenju, iransko Ministarstvo zdravlja je navelo da je 227 žena među poginulima, dok je 3.329 ljudi ranjeno u napadima od 28. februara, prenosi Anadolija.

Dodali su da je 1.111 ranjenih trenutno hospitalizovano, dok je 19.506 drugih primilo liječenje i otpušteno iz bolnice.

Međutim, Ministarstvo nije saopćilo ukupni broj poginulih u napadima.

Prema saopćenju, 18 zdravstvenih radnika je poginulo i 101 osoba ranjeno u napadima, koji su također oštetili 36 vozila hitne pomoći.

Navode da je šest bolnica evakuisano, dok je 47 urgentnih, 37 medicinskih i 180 zdravstvenih centara pretrpjelo oštećenja.

Borbe su intenzivirane od kada su Izrael i SAD pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran 28. februara, koja je do sada odnijela oko 1.300 života, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Khameneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zaljevske zemlje u kojima se nalaze vojni američki resursi.