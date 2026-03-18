Putin izrazio saučešće iranskom vrhovnom lideru zbog pogibije šefa sigurnosti Laridžanija

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u srijedu uputio saučešće iranskom vrhovnom lideru Modžtabi Hamneiju povodom smrti šefa sigurnosti Irana Alija Laridžanija u napadu ranije ove sedmice.

- Molim vas da prihvatite naše najdublje saučešće povodom smrti sekretara Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Islamske Republike Iran Alija Laridžanija - rekao je Putin u poruci upućenoj Hamneiju, koja je objavljena na zvaničnom iranskom emiteru IRIB-u, a prenijeli su je i ruski mediji, uključujući državnu novinsku agenciju Tass.

Opisujući Laridžanija kao pravog prijatelja Rusije, Putin je rekao da je doprinio razvoju sveobuhvatnog strateškog partnerstva između Moskve i Teherana.

- Molim vas da prenesete moje iskreno saučešće i podršku porodici i prijateljima preminulog - dodao je.

Izraelska vojska je u utorak saopćila da je ubila Laridžanija u vazdušnom napadu blizu Teherana, tvrdeći da je on eliminisan u, kako su ga nazvali, preciznom udaru tokom noći u ponedeljak.

Kasnije tog dana, Iransko vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost potvrdilo je da je Laridžani ubijen u napadu zajedno sa svojim sinom, asistentom Rezom Bayatom, i nekoliko njegovih pratilaca.

Ranije u srijedu, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je na press brifingu u Moskvi rekao da Rusija oštro osuđuje akcije koje imaju za cilj nanošenje štete zdravlju, ili naročito ubistvo i eliminaciju, predstavnika vlasti suverene države Irana.