Vatikan pozvao SAD i Izrael da okončaju rat na Bliskom istoku

Visoki zvaničnik Vatikana u srijedu je pozvao Sjedinjene Američke Države i Izrael da okončaju rat na Bliskom istoku.

Državni sekretar Vatikana kardinal Pietro Parolin rekao je novinarima da bi američkom predsjedniku Donaldu Trampu poručio "da to što prije okonča, jer je stvarna opasnost da je eskalacija odmah iza ugla. Rekao bih: ostavite Liban na miru", prenosi Vatican News.

Dodao je da istu poruku treba uputiti i Izraelu, pozivajući ih da "riješe sve probleme koji postoje, ili za koje vjeruju da postoje, mirnim putem diplomatije i dijaloga".

Neprijateljstva traju otkako su Izrael i Sjedinjene Američke Države 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran, u kojoj je do sada poginulo oko 1.300 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Khameneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i projektilima usmjerenim na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Zaljeva koje ugošćuju američke vojne kapacitete, uzrokujući žrtve i štetu na infrastrukturi te poremećaje na globalnim tržištima i u zračnom saobraćaju.