Katar naredio diplomatskom i vojnom osoblju iz Irana da napuste zemlju

Katar je naložio diplomatskom i vojnom osoblju Irana da napuste zemlju u roku od 24 sata, nakon večerašnjeg raketnog napada na industrijski grad Ras Laffan.

Ministarstvo vanjskih poslova Katara objavilo je da je službeni memorandum dostavljen Ambasadi Islamske Republike Iran u Državi Katar, u kojem se navodi da su vojni i sigurnosni atašei iranske ambasade, kao i njihovo osoblje, proglašeni personama non grata te da moraju napustiti zemlju u roku od maksimalno 24 sata.

Ministarstvo je dodalo da će, ukoliko iranska strana nastavi s ovim neprijateljskim djelovanjem, poduzeti dodatne mjere kako bi zaštitilo svoj suverenitet, sigurnost i nacionalne interese.

U ranijem saopćenju, Katar je oštro osudio večerašnji napad.

- Država Katar izražava svoju oštru osudu očiglednog iranskog napada usmjerenog na industrijski grad Ras Laffan, koji je izazvao požare i nanio značajnu štetu postrojenju. Ministarstvo vanjskih poslova potvrđuje da, uprkos politici Katara da se distancira od ovog rata od njegovog početka i posvećenosti izbjegavanju bilo kakve eskalacije, iranska strana nastavlja ciljati i susjedne zemlje na neodgovoran način koji potkopava regionalnu sigurnost i prijeti međunarodnom miru - navodi se u saopćenju.

U saopćenju se dodaje da ovaj napad predstavlja kršenje Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a i poziva Vijeće da preuzme odgovornost u održavanju međunarodnog mira i sigurnosti te poduzme mjere za zaustavljanje ovih ozbiljnih kršenja i odvraćanje njihovih počinilaca.

- Ministarstvo također ponavlja da Država Katar zadržava pravo da odgovori u skladu s članom 51 Povelje Ujedinjenih naroda i pravom na samoodbranu kako je zagarantovano međunarodnim pravom, naglašavajući da neće oklijevati poduzeti sve potrebne mjere kako bi zaštitila svoj suverenitet, sigurnost i sigurnost svojih građana i stanovnika - zaključuje se u saopćenju.