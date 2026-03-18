Izraelski mediji: Izrael planira okupirati prvi pojas sela na jugu Libana

Izrael planira okupirati prvi pojas sela na jugu Libana kako bi spriječio raketnu vatru, izvijestili su u srijedu izraelski mediji.

Kanal 12 naveo je da politički vrh namjerava narediti vojsci da okupira svako područje u Libanu iz kojeg se lansira protivoklopno oružje, do daljnjeg.

- Izrael namjerava kontrolirati sva područja koja predstavljaju prijetnju stanovništvu, posebno prvi pojas sela na jugu Libana - naveo je kanal, ne precizirajući o kojim je selima riječ.

- Ovo je samo pregovarački adut dok ne dođu da ga preuzmu pod izraelskim uslovima - dodaje se, pozivajući se na neimenovani visoki izraelski sigurnosni izvor.

- Libanska vlada nema drugog izbora nego da razoruža Hezbolah, jer je to najefikasnija mjera - rekao je izvor.

Izraelska vojska posljednjih dana pojačala je zračne napade širom Libana usred prekograničnih napada s Hezbolahom, uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je na snazi od novembra 2024.

Prema libanskim vlastima, najmanje 968 ljudi je poginulo, a 2.432 su povrijeđena u izraelskim napadima širom Libana od 2. marta.

Aktuelna eskalacija uslijedila je nakon zajedničke američko-izraelske ofanzive na Iran, u kojoj je od 28. februara poginulo oko 1.300 ljudi. Teheran je uzvratio napadima dronovima i projektilima na Izrael, kao i na Jordan, Irak i zemlje Zaljeva, za koje tvrdi da su meta "američkih vojnih kapaciteta".