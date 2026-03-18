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ZRAČNI UDARI

Izraelska vojska tvrdi: "Po prvi put u ratu smo napali sjever Irana"

Prethodno su izraelski zvaničnici objavili da izraelska ratna avijacija pogađa brodove iranske mornarice u lučkom gradu Bandar Anzali

Bandar Anzali. Platforma X

M. Až.

18.3.2026

Izraelske obrambene snage (IDF) potvrdile su da su izvele zračne napade na sjeveru Irana.

Prethodno su izraelski zvaničnici objavili da izraelska ratna avijacija pogađa brodove iranske mornarice u lučkom gradu Bandar Anzali, na obali Kaspijskog mora.

Vojska navodi da su napadi izvedeni u suradnji s izraelskom ratnom avijacijom, temeljem obavještajnih podataka koje su pružili Odjel pomorske obavještajne službe i Uprava vojne obavještajne službe.

Prema vojsci, ovo je prvi put u aktuelnom ratu da IDF izvodi napade na sjeveru Irana. Iz IDF-a su poručili da će dodatne informacije o napadima objaviti naknadno.

# IZRAEL
# IRAN
# IDF
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