Izraelska vojska tvrdi: "Po prvi put u ratu smo napali sjever Irana"

Prethodno su izraelski zvaničnici objavili da izraelska ratna avijacija pogađa brodove iranske mornarice u lučkom gradu Bandar Anzali, na obali Kaspijskog mora.

Izraelske obrambene snage (IDF) potvrdile su da su izvele zračne napade na sjeveru Irana.

Vojska navodi da su napadi izvedeni u suradnji s izraelskom ratnom avijacijom, temeljem obavještajnih podataka koje su pružili Odjel pomorske obavještajne službe i Uprava vojne obavještajne službe.

Prema vojsci, ovo je prvi put u aktuelnom ratu da IDF izvodi napade na sjeveru Irana. Iz IDF-a su poručili da će dodatne informacije o napadima objaviti naknadno.