Uhapšen lider bande Los Lobos: Umiješan u ubistvo predsjedničkog kandidata

Lider ekvadorske kriminalne grupe Los Lobos uhapšen je na međunarodnom aerodromu u Meksiko sitiju, saopštio je meksikči ministar za bezbjednost Omar Garsija Harfuč.

- Osumnjičeni, poznat pod pseudonimom Lobo Menor, bio je na Interpolovoj crvenoj potjernici i povezan je sa trgovinom drogom, iznudom i ubistvima - napisao je Harfuč na svom nalogu na mreži X.

Ministar unutrašnjih poslova Ekvadora Džon Rajmberg saopštio je da se radi o Anhelu Estebanu Agilaru, dodajući da je Agilar bio na potjernici u vezi sa atentatom na ekvadorskog predsjedničkog kandidata Fernanda Viljavisensija 2023. godine.

- Uspio je da pribavi lažna kolumbijska dokumenta i planirao je da pobjegne u Meksiko - rekao je Rajmberg.