IRGC poslao upozorenje: Sljedeći put ćemo odgovoriti puno žešće

Iranski Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) upozorio je da će uništiti naftnu i plinsku industriju svojih susjeda u Zaljevu, koje smatra američkim interesima, ukoliko iranski energetski sektor ponovo bude napadnut.

- Još jednom vas upozoravamo da ste napravili veliku pogrešku napadom na energetsku infrastrukturu Islamske Republike, na što se odgovor već provodi - poručili su iz IRGC-a u priopćenju koje su prenijeli iranski mediji.

- Ako se to ponovi, daljnji napadi na vašu energetsku infrastrukturu i onu vaših saveznika neće prestati dok ne bude potpuno uništena, a naš odgovor bit će mnogo žešći od večerašnjih napada - dodali su.

Izraelci napali Južni Pars

Izraelci su napali Južni Pars, najveće svjetsko polje prirodnog gasa, u potezu koji označava ozbiljnu eskalaciju sukoba. Iranska novinska agencija Fars izvijestila je da su pogođeni spremnici plina i dijelovi rafinerije, ali da su radnici evakuirani na vrijeme. U postrojenju je izbio požar koji je ubrzo stavljen pod kontrolu.

Južni Pars prostire se na oko 9700 kvadratnih kilometara u Perzijskom zaljevu. Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, procjenjuje se da sadrži oko 51 bilion kubičnih metara plina. Vlasništvo nad poljem dijele Iran i Katar, pri čemu je veći, katarski dio otkriven još 1971. godine. Prema iranskim državnim medijima, ovo polje osigurava najmanje dvije trećine ukupne iranske opskrbe plinom.

Iranci uzvratili

Iran je uzvratio napadima na zemlje Zaljeva, uključujući Katar, Bahrein i Saudijsku Arabiju, pri čemu je najveća šteta zabilježena u Kataru.

Katarska državna naftna kompanija saopštila je da su projektili večeras pogodili Ras Laffan, u kojem se nalazi veliko postrojenje za preradu nafte i najveće postrojenje za proizvodnju ukapljenog prirodnog gasa (LNG) na svijetu.