Tramp ubrzava razvoj "Zlatne kupole" vrijedne 185 milijardi dolara

Cijena američkog raketnog obrambenog štita Zlatna kupola porasla je za 10 milijardi dolara, dostižući ukupno 185 milijardi, kako bi se ubrzao razvoj ključnih svemirskih sposobnosti.

Projektu su se kao glavni izvođači pridružili Lockheed Martin, RTX i Northrop Grumman, izjavio je direktor programa, prenosi Reuters.

Vijest o poskupljenju i novim partnerima objavljena je na konferenciji o obrambenim programima u Arlingtonu u Virdžiniji, dok rat protiv Irana traje već treću sedmicu.

Šta je Zlatna kupola?

Projekat Zlatna kupola predviđa proširenje postojećih zemaljskih odbrambenih sistema, uključujući presretačke projektile, senzore i komandne sisteme, uz dodavanje svemirskih elemenata.

Ovi elementi namijenjeni su otkrivanju, praćenju i potencijalnoj neutralizaciji prijetnji iz orbite, što uključuje napredne satelitske mreže i orbitalna oružja o kojima se još raspravlja.

Ubrzavanje svemirskih sposobnosti

- Zatraženo je od nas da ubrzamo razvoj nekih svemirskih sposobnosti - rekao je voditelj projekta Zlatna kupola, general Svemirskih snaga Majkl Džetlin.

Naveo je tri programa koji će imati koristi od dodatnih sredstava: Inicijativa za napredno praćenje projektila, baza svemirskih podataka i svemirski senzorski sistem za praćenje hipersoničnih i balističkih projektila, poznat kao HBTSS.

HBTSS je sistem svemirskih senzora dizajniran za otkrivanje i praćenje hipersoničnih i balističkih raketnih prijetnji. Njegovo uključivanje u paket ubrzanog finansiranja pokazuje hitnost Pentagona da uspostavi stalnu sposobnost nadzora dok protivnici šire svoje hipersonične arsenale.

Novi izvođači i "ključni element" sistema

Iznos od 185 milijardi dolara pokriva ono što je general nazvao "ciljanom arhitekturom", odnosno sistem punih sposobnosti koji će biti isporučen tokom naredne decenije. General je odbacio procjene prema kojima bi potencijalni trošak programa mogao premašiti bilion dolara, tvrdeći da se te brojke zasnivaju na primjeni skupih, samostalnih borbenih sistema na misiju odbrane domovine, što zahtijeva fundamentalno drugačiji i jeftiniji pristup.

- Oni ne procjenjuju ono što ja gradim - izjavio je Majkl Džetlin. Sistem komandovanja i kontrole nazvao je "ključnim elementom" Zlatne kupole.

Najveći izazovi

General je kao element programa s najvećim rizikom identificirao svemirske presretače, navodeći usklađenost i cenovnu pristupačnost kao centralni izazov. Dodao je da oružja usmjerene energije i umjetna inteligencija naredne generacije predstavljaju najperspektivnije tehnologije za smanjenje troškova po uništenoj mete i povećanje broja raspoloživih presretača.