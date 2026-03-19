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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp se protivi daljim napadima na iranske energetske objekte nakon izraelskog napada na Južni Pars

Podržao je izraelski napad na plinsko polje Južni Pars kao poruku Teheranu zbog blokade Hormuškog moreuza, rekli su američki zvaničnici za list

Donald Tramp. AP

M. Až.

19.3.2026

Predsjednik SAD-a Donald Tramp protivi se dodatnim napadima na iransku energetsku infrastrukturu nakon izraelskog napada na gasno polje Južni Pars, izvještava "Wall Street Journal" u srijedu, pozivajući se na američke zvaničnike.

Pauza u napadima

Tramp je imao prethodno saznanje o izraelskom napadu i podržao ga kao signal Iranu zbog njegove blokade Hormuškog moreuza, navodi ovaj izvor. Sada vjeruje da je Teheran dobio poruku i želi pauzu u napadima na energetske objekte, rekli su zvaničnici.

Međutim, hoće li ta pozicija ostati, zavisi od toga kako će Iran djelovati u prolazu u budućnosti, rekli su zvaničnici za novine.

Agencija Anadolu je saznala da je SAD unaprijed imao informacije o napadu, ali nije učestvovao u njemu.

Izraelski zračni napad u srijedu je bio usmjeren na skladišta plina na polju Južni Pars u južnom gradu Asaluyehu, zaustavljajući proizvodnju u dvije rafinerije s ukupnim dnevnim kapacitetom od oko 100 miliona kubnih metara, izvještavaju iranski mediji.

Negirao nesuglasice

Izvještaj WSJ-a dolazi nakon što je Tramp odlučno negirao bilo kakve nesuglasice s Izraelom zbog njegovih napada na iranske energetske objekte, nazivajući takve izvještaje potpunom laži i inzistirajući da odnosi između dvije zemlje nikada nisu bili bolji. Također je prethodno rekao PBS-u da je namjerno izbjegavao napad na naftovode na ostrvu Kharg, navodeći godine koje bi bile potrebne za obnovu takve infrastrukture.

Napadi SAD-a i Izraela na Iran započeli su 28. februara i prema izvještajima, do sada su ubili oko 1.300 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolu Alija Khameneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama širom regiona i efektivno zatvorio Hormuški prolaz, ključnu rutu za tranzit nafte i ukapljenog prirodnog gasa, ometajući globalna energetska tržišta.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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