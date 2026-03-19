Tramp se protivi daljim napadima na iranske energetske objekte nakon izraelskog napada na Južni Pars

Predsjednik SAD-a Donald Tramp protivi se dodatnim napadima na iransku energetsku infrastrukturu nakon izraelskog napada na gasno polje Južni Pars, izvještava "Wall Street Journal" u srijedu, pozivajući se na američke zvaničnike.

Pauza u napadima

Tramp je imao prethodno saznanje o izraelskom napadu i podržao ga kao signal Iranu zbog njegove blokade Hormuškog moreuza, navodi ovaj izvor. Sada vjeruje da je Teheran dobio poruku i želi pauzu u napadima na energetske objekte, rekli su zvaničnici.

Međutim, hoće li ta pozicija ostati, zavisi od toga kako će Iran djelovati u prolazu u budućnosti, rekli su zvaničnici za novine.

Agencija Anadolu je saznala da je SAD unaprijed imao informacije o napadu, ali nije učestvovao u njemu.

Izraelski zračni napad u srijedu je bio usmjeren na skladišta plina na polju Južni Pars u južnom gradu Asaluyehu, zaustavljajući proizvodnju u dvije rafinerije s ukupnim dnevnim kapacitetom od oko 100 miliona kubnih metara, izvještavaju iranski mediji.

Negirao nesuglasice

Izvještaj WSJ-a dolazi nakon što je Tramp odlučno negirao bilo kakve nesuglasice s Izraelom zbog njegovih napada na iranske energetske objekte, nazivajući takve izvještaje potpunom laži i inzistirajući da odnosi između dvije zemlje nikada nisu bili bolji. Također je prethodno rekao PBS-u da je namjerno izbjegavao napad na naftovode na ostrvu Kharg, navodeći godine koje bi bile potrebne za obnovu takve infrastrukture.

Napadi SAD-a i Izraela na Iran započeli su 28. februara i prema izvještajima, do sada su ubili oko 1.300 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolu Alija Khameneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama širom regiona i efektivno zatvorio Hormuški prolaz, ključnu rutu za tranzit nafte i ukapljenog prirodnog gasa, ometajući globalna energetska tržišta.