Emirati obustavili rad u plinskom postrojenju Habshan zbog štete od krhotina presretnute rakete

Ujedinjeni Arapski Emirati su u četvrtak rano ujutro saopštili da su obustavili rad postrojenja za proizvodnju plina Habshan, dok vlasti reagiraju na dva incidenta izazvana krhotinama nakon presretanja rakete.

Naftno polje Bab također je bilo na meti.

Medijski ured Abu Dhabija je saopćio da nije bilo prijavljenih stradanja ljudi.

Regionalne eskalacije nastavljaju da divljaju otkako su Izrael i SAD 28. februara pokrenuli zajedničku ofanzivu na Iran, koja je do sada odnijela oko 1.300 života, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolu Alija Hamnei.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zaljevske zemlje u kojima se nalaze američki vojni resursi.