Tramp zaprijetio Iranu zbog udara na Katar: Dići ću cijelo plinsko polje u zrak

Donald Tramp (Trump), predsjednik SAD izjavio je sinoć da je napad na iransko plinsko polje Južni Pars izveo Izrael, a da SAD i Katar nisu bili uključeni te zaprijetio odmazdom Iranu ako napadne Katar.

- Sjedinjene Države nisu znale ništa o ovom konkretnom napadu, a zemlja Katar ni na koji način nije bila uključena u njega, niti je imala pojma da će se to dogoditi - napisao je Tramp na Truth Socialu.

Tramp je također rekao da Izrael neće izvoditi daljnje napade na iranske objekte u Južnom Parsu osim ako Iran ne napadne Katar i upozorio da će i SAD napasti te objekte ako Iran poduzme akcije protiv Dohe.