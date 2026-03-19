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NARUŠENO POVJERENJE

Iran napao Rijad balističkim projektilima: Saudijska Arabija oštro poručila da zadržavaju pravo na vojni odgovor

Farhan je optužio Iran za unaprijed smišljene neprijateljske akcije protiv svojih susjeda

Faisal bin Farhan. AP

Dž. R.

19.3.2026

Saudijski ministar vanjskih poslova obratio se rano jutros nakon što je Rijad bio meta iranskih balističkih projektila da Saudijska Arabija zadržava pravo vojno djelovati protiv Irana, a svako povjerenje u odnosu s Teheranom je narušeno.

Iran je sinoć optužio Izrael da je napao njegova postrojenja u ogromnom plinskom polju Južni Pars u velikoj eskalaciji američko-izraelskog rata koji je doveo do naglog porasta cijena nafte, te je uzvratio obećanjem napada na naftne i plinske ciljeve diljem Zaljeva, ispaljujući projektile na Katar i Saudijsku Arabiju.

Unaprijed smišljene akcije

U najoštrijim komentarima koji su izašli iz zaljevskog kraljevstva u gotovo tri sedmice rata, Farhan je optužio Iran za unaprijed smišljene neprijateljske akcije protiv svojih susjeda, i izravno i putem niza regionalnih saveznika.

- Ovaj pritisak Irana će se politički i moralno obiti o glavu i svakako zadržavamo pravo poduzeti vojne akcije ako se to smatra potrebnim - rekao je saudijski ministar vanjskih poslova princ Faisal bin Farhan na konferenciji za novinare nakon sastanka visokih diplomata iz regije u Rijadu.

Ministri vanjskih poslova iz oko dvanaest zemalja, uključujući Tursku, Ujedinjene Arapske Emirate, Jordan, Katar i Siriju, okupili su se na konsultativnom sastanku o iranskom ratu, a u blizini hotela u Rijadu, gdje se konferencija održavala, mogla se vidjeti proturaketna paljba.

Stotine projektila i dronova ispaljeno

Saudijska Arabija je od početka sukoba napadnuta stotinama iranskih projektila i dronova, a vlasti tvrde da je velika većina njih presretnuta. No, jučerašnji napadi označili su prvi put da su mnogi u gradu čuli eksplozije ili primili poruke upozorenja putem SMS-a.

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopćilo je da je oborilo četiri balističke projektile koje su ciljale Rijad, a neki ostaci pali su u blizini rafinerije južno od grada.

Bin Farhan rekao je da Saudijska Arabija i dalje preferira put diplomatije, ali "ako Iran odmah ne stane, mislim da gotovo ništa neće moći ponovno uspostaviti povjerenje".

# SAUDIJSKA ARABIJA
# IRAN
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