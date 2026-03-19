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PREDSJEDNIK FRANCUSKE

Makron: Prestanite napadati plinska i naftna postrojenja na Bliskom istoku

Civilno stanovništvo i njihove osnovne potrebe, kao i sigurnost opskrbe energijom, moraju biti zaštićeni od vojne eskalacije, dodao je

Emanuel Makron. Anadolija

Dž. R.

19.3.2026

Predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) pozvao je na obustavu napada na naftna i plinska postrojenja na Bliskom istoku, nakon razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump) i katarskim emirom Tamimom bin Hamadom Al Thanijem o ratu u Iranu.

- U našem je zajedničkom interesu da bez odgode provedemo moratorij na napade usmjerene na civilnu infrastrukturu, posebno na energetske i vodoopskrbne objekte - rekao je Macron u objavi na platformi X.

- Civilno stanovništvo i njihove osnovne potrebe, kao i sigurnost opskrbe energijom, moraju biti zaštićeni od vojne eskalacije - dodao je. 

Makron je rekao da je razgovarao s Al Thanijem i Trampom „nakon napada koji su pogodili postrojenja za proizvodnju plina u Iranu i Kataru“ u srijedu.

Katar je jedan od najvećih svjetskih proizvođača plina i također igra ključnu ulogu u globalnoj opskrbi ukapljenim prirodnim plinom.

Trenutno gotovo nijedan brod ne prolazi kroz Hormuški moreuz, ključnu morsku rutu za transport nafte i plina, zbog straha od iranskog napada. Teheran je pokrenuo raketne napade i napade dronovima širom regije te je postavio mine u strateški važnom moreuzu kao odgovor na američko-izraelsku kampanju koja je započela 28. februara.

Nedavno se pojavila i bojazan da bi zaraćene strane mogle sve više gađati vitalnu infrastrukturu za opskrbu vodom za stanovništvo u Iranu i zaljevskim državama, uključujući postrojenja za desalinizaciju.

U Bahreinu je prije nekoliko dana u iranskom napadu pogođen važan pogon za obradu vode. Također je bilo izvještaja o napadu na postrojenje za desalinizaciju u Iranu.

# EMMANUEL MACRON
# BLISKI ISTOK
# FRANCUSKA
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