FBI istražuje kontraterorističkog zvaničnika koji je podnio ostavku zbog rata u Iranu

Džo Kent (Joe) koji je ove sedmice podnio ostavku na funkciju visokog kontraterorističkog zvaničnika u znak protesta zbog rata protiv Irana, pod istragom je FBI-ja zbog sumnji da je nezakonito dijelio povjerljive informacije, kazala je u srijedu osoba upoznata sa slučajem.

Istraga je pokrenuta prije Kentove ostavke u utorak na mjesto direktora Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma američke vlade, naveo je isti izvor, koji je govorio pod uslovom anonimnosti zbog toga što je istraga FBI-ja još u toku.

Istraga se odvija u trenutku kada je Ministarstvo pravde u protekloj godini pokrenulo više procesa protiv političkih protivnika predsjednika Donalda Trampa (Trump), među kojima su bivši direktor FBI-ja Džejms Komi (James Comey) i glavna tužiteljica New Yorka Leticija Džejms (Letitia James). Tužioci su više puta imali problema da podignute optužnice održe na sudu zbog odluka sudija ili čak da uopće osiguraju podizanje optužnice.

Dodatni detalji o tome na šta je tačno fokusirana istraga, o kojoj je prvo izvijestio Semafor, nisu odmah bili dostupni.

Kent je svoju ostavku na funkciju u administraciji objavio u saopćenju na društvenoj mreži X, u kojem je naveo da je zabrinut zbog opravdanja za vojne napade na Iran te poručio da "ne može mirne savjesti" podržati rat protiv Irana.

- Iran nije predstavljao neposrednu prijetnju našoj naciji i jasno je da smo ovaj rat započeli zbog pritiska Izraela i njegovog moćnog američkog lobija - napisao je Kent.

Tramp je kasnije rekao novinarima da je uvijek smatrao da je Kent "slab po pitanju sigurnosti" te dodao da, ako neko u njegovoj administraciji ne vjeruje da Iran predstavlja prijetnju, "ne želimo te ljude". Drugi zvaničnici Trampove administracije, uključujući direktora CIA-e Džona Retklifa (John Ratcliffe), u međuvremenu su se distancirali od Kenta i njegovih ocjena.

U srijedu navečer Kentu je, preko njegovog bivšeg menadžera kampanje, ostavljena govorna poruka s molbom za komentar.