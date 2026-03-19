Pentagon traži dodatnih 200 milijardi za financiranje rata u Iranu

Pentagon je od Bijele kuće zatražio da odobri zahtjev Kongresu za više od 200 milijardi dolara za financiranje rata u Iranu, otkrio je visoki dužnosnik administracije. Riječ je o golemom novom zahtjevu koji će gotovo sigurno naići na otpor zastupnika koji se protive sukobu.

Taj bi iznos daleko premašio dosadašnje troškove masovnih zračnih udara i bio bi usmjeren na hitno povećanje proizvodnje ključnog naoružanja potrošenog u napadima američkih i izraelskih snaga na hiljade ciljeva tokom protekle tri sedmice, potvrdile su još tri osobe upućene u planiranje. Izvori su, kao i drugi sagovornici u ovom članku, govorili pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti teme, piše The Washington Post.

Ostaje nejasno koji će konačni iznos Bijela kuća zatražiti od Kongresa. Prema riječima visokog dužnosnika, dio dužnosnika Bijele kuće sumnja da Pentagonov zahtjev ima realne izglede za odobrenje. Ministarstvo odbrane je u posljednje dvije sedmice predložilo nekoliko različitih verzija zahtjeva za financiranje, navode upućeni izvori.

Bitka u Kongresu

Zahtjev za financiranje vjerojatno će pokrenuti veliku političku bitku u Kongresu, s obzirom na to da je podrška javnosti ratnim naporima i dalje slaba, a demokrati su izrazito kritični. Republikanci su signalizirali da će podržati nadolazeći zahtjev, ali se još nisu usaglasili oko zakonodavne strategije niti su pronašli jasan put do potrebnih 60 glasova u Senatu.

Predsjednik Donald Tramp (Trump) svoju je kampanju temeljio na obećanju o kraju američkog vojnog intervencionizma u svijetu te je često kritizirao Bajdenovu administraciju zbog iznosa odobrenog za financiranje rata u Ukrajini. Do decembra je Kongres za rat u Ukrajini odobrio oko 188 milijardi dolara, prema podacima posebnog glavnog inspektora SAD za operaciju Atlantic Resolve.

Ministarstvo odbrane odbilo je komentirati situaciju, a Bijela kuća nije odmah odgovorila na upite za komentar.

Rast troškova

Troškovi rata u Iranu naglo su porasli i samo u prvoj sedmici premašili 11 milijardi dolara, tvrdi više dužnosnika. Nedugo nakon početka zajedničke američko-izraelske kampanje krajem prošlog mjeseca, Trampova administracija počela je pripremati dodatni zahtjev za financiranje kako bi pokrila troškove. To je uobičajen postupak kojim se osigurava da vojska može održati spremnost za obranu od prijetnji diljem svijeta čak i tokom rata.

Unutar Pentagona, napore je predvodio zamjenik ministra odbrane Steven Feinberg, koji se tokom protekle godine fokusirao na jačanje američke odbrambene industrije i povećanje proizvodnje precizne municije, čije su zalihe u ratu naglo smanjene. Feinbergov ured sastavio je niz paketa s ciljem brzog rješavanja manjka municije i poticanja ponekad spore domaće odbrambene industrije.

Test za industriju

Čak i prije rata u Iranu, Tramp je pozivao na odbrambeni proračun od 1.5 biliona dolara, što je povećanje od preko 50 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ostaje nejasno kako će se, i hoće li se uopće, ovaj dopunski proračun uklopiti u taj ukupan iznos. Ured za upravljanje i proračun Bijele kuće u internim se raspravama protivio tom iznosu, smatrajući ga prevelikim. Senator Tom Cotton, republikanac iz Arkansasa i predsjednik Senatskog odbora za obavještajne poslove, također se založio da administracija u konačni paket uključi i dodatna sredstva za obavještajnu zajednicu.

Stručnjaci kažu da će nadolazeća borba oko Pentagonovog zahtjeva za financiranje vjerojatno biti test popularnosti rata, jer se očekuje da će kritičari pokušati srušiti mjeru kao znak svog protivljenja američkom sudjelovanju u sukobu.