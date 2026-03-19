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NOVI NAPADI

Kuvajt presreće dronove i projektile, odjekuju eksplozije

Građani se pozivaju na smirenost

Raniji napad u Kuvajtu. Platforma X

Dž. R.

19.3.2026

Kuvajtska vojska saopćila je da se suočava s “neprijateljskim napadima projektilima i bespilotnim letjelicama” usmjerenima na teritorij države, izvještavaju regionalni mediji pozivajući se na Glavni stožer vojske.

U saopćenju se navodi da su eventualne eksplozije koje stanovnici mogu čuti posljedica djelovanja protuzračne odbrane, koja presreće dolazne projektile, te se građani pozivaju na smirenost.

Ranije je kuvajtska Nacionalna garda objavila da je tokom jutarnjih napada srušila više bespilotnih letjelica.

# KUVAJT
# DRONOVI
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