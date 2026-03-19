Džo Kent progovorio: Izrael je natjerao SAD na rat, ubistvom Laridžanija katastrofalno smo pogriješili

Džo Kent (Joe), bivši direktor američkog Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, ranije ove sedmice podnio je ostavku zbog neslaganja o ratu s Iranom, a sada iznosi šokantne tvrdnje.
Navodi da ključnim savjetnicima nije bilo dozvoljeno da predsjedniku Donaldu Trampu (Trump) iznesu sumnje o zračnim napadima te da je Izrael praktično natjerao SAD na ovaj potez.
Pogrešan potez
Gostujući u emisiji kod poznatog konzervativnog komentatora Takera Karlsona (Tucker Carlson), Kent je ponudio insajderski uvid u Trampovu odluku da 28. februara pokrene napade na Iran, potez koji sada prijeti da duboko podijeli njegovu političku bazu.
U razgovoru s Karlsonom, Kent se posebno osvrnuo na nedavno ubistvo Alija Laridžanija (Larijani), istaknuvši ga kao katastrofalnu grešku i propuštenu priliku.
- Ubili smo Laridžanija, pregovarača koji je bio veoma voljan da nam osigura dogovor - rekao je Kent. Kao veteran specijalnih jedinica koji se godinama borio protiv iranskih posrednika na Bliskom istoku i "stavljao ih u plastične lisice", upozorio je da ovakvi vojni potezi zapravo idu na ruku radikalnim strujama unutar Irana.
- Ovo su veoma ozbiljni ljudi. Ako date Islamskoj revolucionarnoj gardi (IRGC) razlog da preuzme više kontrole, oni će dobiti podršku naroda. Ubit ćete ajatolaha, a oni će reći: 'Hej, prošli tip je bio previše umjeren, pogledajte šta nam je to donijelo. Dajte nam više kontrole'. Iranski narod će reagovati u stilu da ne želi da ih bombarduju Amerikanci i Izraelci, i to ih direktno gura u ruke IRGC-u - pojasnio je Kent.
Lobiranje Izraelaca
Kent, čiji je rad nadgledala direktorica Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard, tvrdi da nije bilo nikakvih obavještajnih podataka koji bi ukazivali na to da Iran predstavlja neposrednu prijetnju SAD, niti da aktivno razvija nuklearno oružje.
- Izraelci su ti koji su pokrenuli ovu akciju - bio je direktan Kent. Prema njegovim riječima, izraelski premijer Benjamin Netanyahu i drugi zvaničnici lično su lobirali kod Trampa, često mu servirajući informacije koje zvanični američki obavještajni kanali nisu mogli potvrditi.
Njegova tvrdnja da je "izraelski lobi" stajao iza Trampove odluke da započne rat već je izazvala oštre reakcije i kritike jevrejskih grupa koje su njegove izjave okarakterisale kao antisemitizam. I sam Karlson, kod kojeg je Kent odlučio prvi put javno istupiti nakon ostavke, ranije se suočavao sa sličnim optužbama.
Globalna katastrofa
Karlson je tokom emisije istakao frapantnu razliku između američkih i izraelskih interesa u ovom sukobu. Dok je Trampov deklarisani cilj sprječavanje Irana da dođe do nuklearnog oružja – kojeg, kako se navodi, ionako nisu pokušavali napraviti u ovom trenutku – Karlson tvrdi da Izrael teži nečem mnogo drastičnijem.
- Cilj Izraela je prosto promjena režima, permanentni haos i brisanje Irana sa mape kao koherentne nacionalne države - rekao je Carlson. On je podsjetio da su Laridžanija ubili upravo Izraelci, dodavši da su izraelske snage "raznijele katarska postrojenja prirodnog gasa" koja opskrbljuju ostatak svijeta, što je ocijenio kao korak ka globalnoj katastrofi.
Predsjednik Tramp, koji u posljednje vrijeme nudi promjenjiva objašnjenja za razloge napada, oštro je odbacio Kentove kritike i negirao da je Izrael natjerao SAD na akciju. Tramp je u utorak izjavio da je oduvijek smatrao da je Kent "slab po pitanju sigurnosti".
- Oni nisu pametni ljudi, niti su oštroumni. Iran je bio ogromna prijetnja. Ako neko u mojoj administraciji nije vjerovao da su oni prijetnja, mi takve ljude ne želimo - poručio je Tramp.
Ipak, Kentov vojni i obavještajni dosje teško je ignorisati. Kao bivši pripadnik elitnih Zelenih beretki, preživio je 11 borbenih misija prije nego što se pridružio CIA-i. Iza sebe ima i ličnu tragediju, njegova supruga, inače mornarički kriptolog, poginula je 2019. godine u napadu bombaša samoubice u Siriji, ostavivši ga samog sa dva mlada sina.
Svoju odluku o ostavci Kent objasnio je jednostavnim riječima.
- Kada je postalo očigledno da će moje zabrinutosti biti ignorisane, shvatio sam da ovaj put kojim idemo ne funkcioniše. Čiste savjesti nisam mogao biti dio ovoga - kazao je.