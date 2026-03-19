Džo Kent progovorio: Izrael je natjerao SAD na rat, ubistvom Laridžanija katastrofalno smo pogriješili

Džo Kent (Joe), bivši direktor američkog Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, ranije ove sedmice podnio je ostavku zbog neslaganja o ratu s Iranom, a sada iznosi šokantne tvrdnje.

Navodi da ključnim savjetnicima nije bilo dozvoljeno da predsjedniku Donaldu Trampu (Trump) iznesu sumnje o zračnim napadima te da je Izrael praktično natjerao SAD na ovaj potez.

Pogrešan potez

Gostujući u emisiji kod poznatog konzervativnog komentatora Takera Karlsona (Tucker Carlson), Kent je ponudio insajderski uvid u Trampovu odluku da 28. februara pokrene napade na Iran, potez koji sada prijeti da duboko podijeli njegovu političku bazu.

U razgovoru s Karlsonom, Kent se posebno osvrnuo na nedavno ubistvo Alija Laridžanija (Larijani), istaknuvši ga kao katastrofalnu grešku i propuštenu priliku.

- Ubili smo Laridžanija, pregovarača koji je bio veoma voljan da nam osigura dogovor - rekao je Kent. Kao veteran specijalnih jedinica koji se godinama borio protiv iranskih posrednika na Bliskom istoku i "stavljao ih u plastične lisice", upozorio je da ovakvi vojni potezi zapravo idu na ruku radikalnim strujama unutar Irana.

- Ovo su veoma ozbiljni ljudi. Ako date Islamskoj revolucionarnoj gardi (IRGC) razlog da preuzme više kontrole, oni će dobiti podršku naroda. Ubit ćete ajatolaha, a oni će reći: 'Hej, prošli tip je bio previše umjeren, pogledajte šta nam je to donijelo. Dajte nam više kontrole'. Iranski narod će reagovati u stilu da ne želi da ih bombarduju Amerikanci i Izraelci, i to ih direktno gura u ruke IRGC-u - pojasnio je Kent.