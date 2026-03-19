Tramp razmatra raspoređivanje hiljade vojnika na Bliski istok, opcija i operacija na iranskoj obali

Administracija američkog predsjednika Donalda (Trampa) Trumpa razmatra mogućnost slanja dodatnih hiljada vojnika kako bi pojačala američko vojno prisustvo na Bliskom istoku, dok se vojska priprema za potencijalne naredne poteze u operacijama protiv Irana, navode za Reuters američki zvaničnik i više izvora upoznatih s planiranjem.

Prema tim informacijama, dodatno raspoređivanje snaga moglo bi predsjedniku SAD-a otvoriti širi spektar vojnih opcija u trenutku kada sukob s Iranom ulazi u treću sedmicu.

Jedna od opcija o kojoj se raspravlja jeste osiguravanje sigurnog prolaza za tankere kroz Hormuški moreuz, prvenstveno uz pomoć zračnih i pomorskih snaga. Ipak, pojedini izvori navode da bi takva operacija mogla uključivati i raspoređivanje kopnenih jedinica na iranskoj obali.

Razmatra se i mogućnost slanja trupa na Ostrvo Kharg, ključnu tačku kroz koju prolazi oko 90 posto iranskog izvoza nafte. Jedan američki zvaničnik upozorio je da bi takva operacija nosila visok rizik, jer Iran može gađati ostrvo projektilima i dronovima.

Sjedinjene Američke Države su 13. marta izvele napade na vojne ciljeve na tom ostrvu, dok je Tramp ranije zaprijetio i udarima na ključnu iransku naftnu infrastrukturu. Vojni analitičari smatraju da bi kontrola nad ostrvom imala veći strateški značaj nego njegovo uništenje.

Upotreba kopnenih snaga, čak i u ograničenom obimu, nosi značajne političke rizike za Trampa, posebno zbog niske podrške američke javnosti za rat protiv Irana, ali i zbog njegovih ranijih obećanja da neće uvlačiti SAD u nove sukobe na Bliskom istoku.

Među opcijama koje se razmatraju nalazi se i raspoređivanje snaga radi osiguravanja iranskih zaliha visoko obogaćenog uranija. Međutim, izvori upozoravaju da bi takva operacija bila izuzetno kompleksna i rizična čak i za specijalne jedinice.

Zvaničnik Bijele kuće, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, izjavio je da odluka o eventualnom slanju kopnenih snaga još nije donesena.

Predsjednik, kako je naveo, zadržava sve opcije otvorenim i fokusiran je na ciljeve operacije Epic Fury – uništavanje iranskih balističkih kapaciteta, neutralizaciju mornarice, sprječavanje destabilizacije regiona putem posredničkih grupa i onemogućavanje Iranu da razvije nuklearno oružje.

Američka Centralna komanda saopćila je da je od početka sukoba 28. februara izvedeno više od 7.800 napada, pri čemu je oštećeno ili uništeno više od 120 iranskih plovila.

Uprkos intenzivnim operacijama, američka vojska bilježi i gubitke – do sada je poginulo 13 vojnika, dok je oko 200 ranjeno.

Direktorica Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard izjavila je da je iranski program obogaćivanja uranija značajno oslabljen u junskim napadima te da su ulazi u podzemne objekte zatrpani i zapečaćeni betonom.

Istovremeno, američka administracija razmatra i dodatna vojna pojačanja koja nadilaze dolazak amfibijske borbene grupe s više od 2.000 marinaca. Dio kapaciteta mogao bi biti smanjen jer je nosač aviona USS Gerald R. Ford upućen na održavanje u Grčku nakon požara na brodu.

Trump je u više navrata mijenjao stav o ulozi SAD-a u osiguravanju Hormuški moreuz. Nakon prvobitnih najava da bi američka mornarica mogla pratiti trgovačke brodove, pozvao je i druge zemlje da preuzmu dio odgovornosti. Kako interes saveznika izostaje, sugerisao je čak i mogućnost povlačenja SAD-a iz te misije.

- Zanima me šta bi se dogodilo kada bismo završili s onim što je ostalo od iranske terorističke države i prepustili odgovornost za moreuz zemljama koje ga koriste - poručio je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.