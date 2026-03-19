Hitan sastanak ministara: Arapske zemlje osudile iranske napade i pozvale na prekid eskalacije

Više arapskih država objavilo je zajedničko saopćenje nakon sastanka ministara vanjskih poslova održanog u Rijad, reagirajući na nedavne napade Irana.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Bahreina, Kuvajta, Libana, Katara, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i drugih država iz regiona.

U zajedničkoj izjavi osuđeni su, kako navode, iranski "namjerni napadi" za koje tvrde da su bili usmjereni na stambene četvrti, civilnu infrastrukturu i diplomatske objekte. Naglašeno je da takvi napadi ne mogu biti opravdani ni pod kakvim okolnostima.

Ministri su također podsjetili na pravo država na samoobranu u skladu s Ujedinjene nacije i njihovim Članom 51, koji predviđa da svaka država ima pravo braniti se u slučaju oružanog napada, sve dok Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija ne preduzme mjere za očuvanje međunarodnog mira i sigurnosti.

U saopćenju su pozvali Iran da odmah obustavi napade, poštuje međunarodno pravo i principe dobrosusjedskih odnosa te da se suzdrži od poteza ili prijetnji koje bi mogle dovesti do zatvaranja Hormuški moreuz.

Istovremeno su osudili i, kako su naveli, izraelsku agresiju prema Liban, te ono što su opisali kao ekspanzionističku politiku Izraela u regionu.