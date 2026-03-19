Panika u Vašingtonu: Uočeni neidentifikovani dronovi iznad baze u kojoj žive Hegset i Rubio

Iznad vojne baze Fort Lesley J. McNair u Vašingtonu, u kojoj trenutno žive državni sekretar Marko Rubio (Marco) i ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) uočeni su neidentifikovani dronovi.

Kako ekskluzivno prenosi The Washington Post, ovaj incident izazvao je ozbiljnu zabrinutost i hitne sigurnosne mjere u samom vrhu američke administracije.

Prema izvorima na koje se poziva ugledni list, porijeklo dronova još uvijek nije utvrđeno. Više bespilotnih letjelica uočeno je tokom jedne noći u proteklih 10 dana. Incident je upalio sigurnosne alarme i rezultirao hitnim sastankom u Bijeloj kući na kojem se raspravljalo o adekvatnom odgovoru.

Zbog pojave dronova, zvaničnici su razmatrali mogućnost hitnog izmještanja Rubija i Hegseta na drugu lokaciju. Ipak, visoki zvaničnik administracije potvrdio je da ministri još uvijek nisu napustili bazu. Njihovo prebivalište u ovoj bazi postalo je javno poznato u oktobru, nakon izvještaja više medija.

Glavni glasnogovornik Pentagona Šon Parnel (Sean Parnell) odbio je detaljnije komentarisati situaciju.

- Ministarstvo ne može komentarisati kretanje sekretara iz sigurnosnih razloga, a medijsko izvještavanje o takvim kretanjima je krajnje neodgovorno - poručio je Parnell. State Department za sada nije odgovorio na upite za komentar.

Incident u Washingtonu dešava se u izuzetno napetom trenutku. Prema pisanju Washington Posta, američka vojska pojačano nadzire potencijalne prijetnje zbog povišenog nivoa borbene gotovosti, s obzirom na to da Sjedinjene Američke Države i Izrael izvode napade na Iran.

Također, SAD su izdale globalno sigurnosno upozorenje za svoja diplomatska predstavništva širom svijeta te stavile pod "lockdown" nekoliko domaćih vojnih baza zbog niza prijetnji. State Department je naredio svim američkim diplomatskim predstavništvima da "odmah" provedu sigurnosne evaluacije, navodeći kao razlog "razvoj situacije na Bliskom istoku i potencijalne efekte prelijevanja sukoba".

Vojne baze u New Jerseyju (McGuire-Dix-Lakehurst) i na Floridi (MacDill) podigle su nivo zaštite na "Charlie", što indicira postojanje obavještajnih podataka o mogućnosti napada. Baza MacDill, dom Centralne komande SAD (CENTCOM) koja je zadužena za američke vojne operacije protiv Irana, ove sedmice je već dva puta bila zatvorena, jednom zbog sumnjivog paketa, a drugi put zbog neutvrđenog sigurnosnog incidenta.

Fort McNair tradicionalno nije rezidencija političkih lidera, ali sve veći broj zvaničnika iz administracije Donalda Trampa seli se u vojne baze u tom području zbog lične sigurnosti. Među njima je i bivša ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem. Baza je locirana blizu Capitola i Bijele kuće, ali nema istu sigurnosnu "tampon zonu" kao druge vojne lokacije u regiji.

Washington Post podsjeća da su se slične prijetnje dronovima pojavljivale i ranije u blizini Donalda Trampa i drugih visokih zvaničnika, što američke obavještajne službe povezuju s iranskim prijetnjama i pokušajima osvete zbog ubistva iranskog generala Qasema Soleimanija 2020. godine.