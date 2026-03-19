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MINISTAR VANJSKIH POSLOVA

Aragči odgovorio Makronu nakon kritika upućenih Iranu: "Tužno, nikada niste osudili izraelsko-američke napade"

Nije osudio Izrael kada je digao u zrak skladište goriva u Teheranu, izlažući milione ljudi toksinima

Aragči i Makron. Facebook

Dž. R.

19.3.2026

Nakon što je predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) pozvao na obustavu napada na naftna i plinska postrojenja na Bliskom istoku, stigao je odgovor iz Irana.

Tačnije, Makron je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trump) i katarskim emirom Tamimom bin Hamadom Al Thanijem nakon "napada koji su pogodili postrojenja za proizvodnju plina u Iranu i Kataru".

Nakon toga je u objavi na društvenim mrežama rekao da je u zajedničkom interesu da, bez odgode, provedu moratorij na napade usmjerene na civilnu infrastrukturu, posebno na energetske i vodoopskrbne objekte.

- Civilno stanovništvo i njihove osnovne potrebe, kao i sigurnost opskrbe energijom, moraju biti zaštićeni od vojne eskalacije - naveo je on.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) je odgovorio na ovo i naveo da Makron nikada nije izgovorio nijednu riječ osude izraelsko‑američkog rata protiv Irana.

- Nije osudio Izrael kada je digao u zrak skladište goriva u Teheranu, izlažući milione ljudi toksinima. Njegova trenutna 'zabrinutost' nije uslijedila nakon izraelskog napada na naše plinske objekte. Ona je uslijedila nakon naše odmazde. Tužno - poručio je Aragči.

# EMMANUEL MACRON
# ABBAS ARAGHCHI
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