Više od 1.000 brodova čeka: Hormuški moreuz na ivici potpune blokade

Međunarodna pomorska organizacija (IMO) održala je hitan sastanak u Londonu kako bi razmotrila načine zaštite plovidbe kroz Hormuški moreuz, dok se u blizini tog strateškog prolaza nagomilalo više od hiljadu brodova. Prema pisanju bečkog lista Der Standard, iranske prijetnje i napadi na civilne brodove ozbiljno su poremetili jednu od najvažnijih ruta za globalno snabdijevanje energentima.

Rasprava o sigurnosti plovidbe

Vojni i sigurnosni stručnjaci intenzivno raspravljaju o mogućim rješenjima za ponovno uspostavljanje normalnog prometa kroz moreuz između Irana i arapskih država. Iran je više puta zaprijetio blokadom tog prolaza, a prijetnje je dodatno potkrijepio napadima na trgovačke brodove.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) pozvao je na širu međunarodnu saradnju u osiguravanju plovidbe, uključujući saveznike poput Južne Koreje, Francuske i Velike Britanije, ali i Kine. Britanski premijer Keir Starmer najavio je plan koji bi uključio što više partnera iz Evrope, Azije i zemalja Zaljeva, naglasivši da rješenje neće biti jednostavno.

Generalni sekretar IMO-a Arsenio Domingez ranije je upozorio da vojna pratnja trgovačkih brodova ne može biti dugoročno rješenje. Organizaciju posebno brine sudbina hiljada pomoraca čiji su brodovi ostali blokirani u Perzijski zaljev.

Ključna tačka svjetske ekonomije

Hormuški moreuz na najužem dijelu širok je tek oko 38 kilometara, ali ima ogroman značaj za globalnu trgovinu. Zbog sigurnosnih rizika mnogi brodovlasnici i posade trenutno izbjegavaju prolazak tim putem, pa se s obje strane moreuza nagomilalo najmanje hiljadu brodova, uključujući brojne supertankere.

Kroz ovaj prolaz u normalnim okolnostima prolazi oko 20 posto svjetske potrošnje energije, približno trećina globalne trgovine mineralnim gnojivima te čak 70 posto prehrambenih potreba država Zaljeva. Rat je, međutim, značajno poremetio te tokove.

Podaci kompanije Lloyd’s List Intelligence pokazuju da je od početka mjeseca kroz moreuz prošlo tek oko 105 brodova, dok je u istom periodu prošle godine taj broj iznosio gotovo 1.900.

Dio brodova posljednjih dana pokušava proći alternativnom rutom između iranskih otoka Larak i Kešm. Prema dostupnim podacima, taj prolaz je pod nadzorom iranskih vlasti, koje na taj način mogu provjeravati vlasništvo nad brodovima i informacije o posadama.

Moguće vojno raspoređivanje

Postoje procjene da bi američki marinci mogli biti raspoređeni na otocima u tom području kako bi se povećala sigurnost plovidbe. U međuvremenu je Pentagon poslao amfibijski desantni brod USS Tripoli s hiljadama vojnika, koji bi u regiju mogao stići tek krajem mjeseca.

Američki borbeni avioni su tokom ove sedmice uništili nekoliko raketnih sistema duž plovnog puta, ali stručnjaci upozoravaju da bi eventualno raspoređivanje marinaca predstavljalo izuzetno zahtjevnu operaciju.

Analitičari upozoravaju da Iran raspolaže velikim arsenalom morskih mina – procjenjuje se između 5.000 i 6.000 komada – koje bi mogle dodatno ugroziti sigurnost plovidbe. Mine mogu postavljati brzi patrolni čamci ili čak manja tradicionalna plovila.

Specijalisti za uklanjanje mina iz Kraljevska mornarica trenutno djeluju iz Bahreina, gdje upravljaju bespilotnim brodovima namijenjenim pronalaženju i neutraliziranju mina. Međutim, stručnjaci upozoravaju da postoje sumnje u učinkovitost novog sistema razvijenog u saradnji s Francuska.