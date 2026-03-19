Iranska vojska prijeti potpunim uništenjem energetske infrastrukture ako se ponovno pogode iranski objekti

Napad Izraela na iransko plinsko polje Južni Pars bio je, prema riječima glasnogovornika zajedničkog stožera iranske vojske, “teška greška”.

On je upozorio da sljedeći napadi na energetsku infrastrukturu i infrastrukturu saveznika neće prestati sve dok ne dođe do potpunog uništenja ukoliko iranski energetski objekti budu ponovno meta napada.

- I naš odgovor bit će mnogo oštriji nego napadi od prošle noći - dodao je glasnogovornik.

Iran je prethodno noćas napao ključnu energetsku infrastrukturu u susjednom Kataru, a jutros su bili meta i Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt i Saudijska Arabija, u odmazdi za izraelski napad na iranska plinska polja.