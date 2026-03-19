Kina izrazila šok zbog izjava izraelskog ministra odbrane o Iranu

Glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova, Lin Jian, rekao je da je Kina „šokirana izjavama“ Izraela Kaca (Israel Katz) da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) ovlastio vojsku da eliminira bilo koju visoku iransku osobu bez daljnjeg odobrenja.

Lin je naglasio da se Kina uvijek protivi upotrebi sile u međunarodnim odnosima.

- Ubistvo iranskih vođa i napadi na civilne ciljeve apsolutno su neprihvatljivi - rekao je, misleći na ubistvo visokog iranskog sigurnosnog dužnosnika Alija Laridžanija.

Glasnogovornik je pozvao na trenutni prekid vatre i obustavu neprijateljstava, naglašavajući potrebu za sprječavanjem širenja sukoba.

Izjava Pekinga stiže dok napetosti na Bliskom istoku rastu, otkako su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli zajedničku vojnu ofanzivu protiv Irana, u kojoj je ubijeno oko 1.300 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Hamneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zaljevske države s američkom vojnom prisutnošću, izazivajući ljudske žrtve i štetu na infrastrukturi. Napadi su poremetili globalna tržišta i avioindustriju.