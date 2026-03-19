Iran traži odštetu od Emirata jer su dopustili Americi korištenje svog teritorija za napade

Iran traži odštetu od Ujedinjenih Arapskih Emirata, koje su optužili za omogućavanje američkih napada na iranski teritorij, kazao je u pismu glavnom sekretaru Ujedinjenih naroda iranski ambasador pri međunarodnoj organizaciji, prema iranskom portalu Nournews.

Ambasador Amir Sajid Iravani kazao je da odluka UAE-a da dopusti korištenje svojeg teritorija za napade predstavlja kršenje međunarodnog prava koje "podrazumijeva državnu odgovornost".

Teheran je kazao da UAE prema međunarodnom pravu ima odgovornost osigurati odštetu, uključujući nadoknadu sve prouzročene materijalne i moralne štete.

U međuvremenu, Iran je nastavio napadati ciljeve u zemljama Perzijskog zaljeva. Iranski napadi u blizini urbanih područja zemalja Perzijskog zaljeva posljedica su preseljenja američkih snaga iz vojnih baza u hotele unutar gradova, rekao je ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) za Al Jazeeru u komentarima koje su u srijedu prenijeli iranski mediji.

Aragči je priznao da su zemlje u regiji "uznemirene i da su njihovi ljudi stradali ili uznemireni" iranskim napadima, ali je dodao da je krivnja za početak rata 28. februara na SAD.

Arapske države Perzijskog zaljeva suočile su se s više od 2.000 napada raketama i dronovima na američke diplomatske misije i vojne baze, kao i na naftnu infrastrukturu, luke, zračne luke, brodove te stambene i poslovne zgrade, a većina ih je bila usmjerena na Ujedinjene Arapske Emirate.

Prema podacima emiratskog ministarstva odbrane, Iran je prema UAE-u ispalio ukupno 189 balističkih projektila i 941 dron, od kojih je velika većina presretnuta, no 71 dron ipak je pao na tlo države.