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AMERIČKI MINISTAR RATA

Hegset: "Očekuje se najveći udar na Iran dosad, smrt i razaranje dolaze iz zraka"

U nastavku obraćanja naveo je da SAD ostvaruju odlučujuću pobjedu "pod vlastitim uslovima"

Pete Hegset. AP

Dž. R.

19.3.2026

Pit Hegset (Pete Hegseth), američki ministar rata izjavio je da su Sjedinjene Američke Države do sada izvele više od 7.000 udara na teritoriji Irana i njegovu vojnu infrastrukturu, naglašavajući da je riječ o, kako je naveo, "preplavljujućoj sili primijenjenoj s preciznošću".

Dodao je da se danas očekuje "najveći paket udara do sada", ističući da američke vojne sposobnosti kontinuirano jačaju, dok se iranske, prema njegovim riječima, istovremeno slabe.

- Lovimo ih i gađamo, smrt i razaranje dolaze iz zraka -  rekao je Hegseth.

U nastavku obraćanja naveo je da SAD ostvaruju odlučujuću pobjedu "pod vlastitim uslovima", te optužio Iran da je decenijama ulagao državne resurse u vojnu infrastrukturu umjesto u potrebe stanovništva.

- Iran je ogromna zemlja, ali kao što je to bio slučaj s Hamasom i njihovim tunelima, sredstva su usmjeravali u rakete, dronove i skrivene objekte, a ne u razvoj i pomoć građanima - kazao je.

Naglasio je da američka vojska, kako tvrdi, djeluje "metodično, nemilosrdno i nadmoćno, na način na koji nijedna druga vojska u svijetu ne može", dodajući da "rezultati govore sami za sebe".

Hegset je priznao da Iran i dalje ima sposobnost uzvratiti napade, ali tvrdi da su te mogućnosti značajno ograničene.

- Oni će i dalje pucati, to znamo. Ali pucali bi mnogo više kada bi mogli, jednostavno ne mogu - rekao je.

Na kraju je poručio da bi međunarodna zajednica, uključujući saveznike u Evropi i dio američkih medija, trebala izraziti zahvalnost bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trump).

- Svijet, Bliski istok, naši nezahvalni saveznici u Evropi, pa čak i dijelovi naše vlastite štampe, trebali bi reći jednu stvar Trampu: hvala", zaključio je Hegset.

# IRAN
# SAD
# PETE HEGSETH
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