Hegset: "Očekuje se najveći udar na Iran dosad, smrt i razaranje dolaze iz zraka"

Pit Hegset (Pete Hegseth), američki ministar rata izjavio je da su Sjedinjene Američke Države do sada izvele više od 7.000 udara na teritoriji Irana i njegovu vojnu infrastrukturu, naglašavajući da je riječ o, kako je naveo, "preplavljujućoj sili primijenjenoj s preciznošću".

Dodao je da se danas očekuje "najveći paket udara do sada", ističući da američke vojne sposobnosti kontinuirano jačaju, dok se iranske, prema njegovim riječima, istovremeno slabe.

- Lovimo ih i gađamo, smrt i razaranje dolaze iz zraka - rekao je Hegseth.

U nastavku obraćanja naveo je da SAD ostvaruju odlučujuću pobjedu "pod vlastitim uslovima", te optužio Iran da je decenijama ulagao državne resurse u vojnu infrastrukturu umjesto u potrebe stanovništva.

- Iran je ogromna zemlja, ali kao što je to bio slučaj s Hamasom i njihovim tunelima, sredstva su usmjeravali u rakete, dronove i skrivene objekte, a ne u razvoj i pomoć građanima - kazao je.

Naglasio je da američka vojska, kako tvrdi, djeluje "metodično, nemilosrdno i nadmoćno, na način na koji nijedna druga vojska u svijetu ne može", dodajući da "rezultati govore sami za sebe".

Hegset je priznao da Iran i dalje ima sposobnost uzvratiti napade, ali tvrdi da su te mogućnosti značajno ograničene.

- Oni će i dalje pucati, to znamo. Ali pucali bi mnogo više kada bi mogli, jednostavno ne mogu - rekao je.

Na kraju je poručio da bi međunarodna zajednica, uključujući saveznike u Evropi i dio američkih medija, trebala izraziti zahvalnost bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trump).

- Svijet, Bliski istok, naši nezahvalni saveznici u Evropi, pa čak i dijelovi naše vlastite štampe, trebali bi reći jednu stvar Trampu: hvala", zaključio je Hegset.