Izraelski stručnjak otkriva: "Nakon što se kasetni mehanizam otvori, prekasno je"

"Nakon što se kasetni mehanizam otvori, prekasno je", izjavio je za The Media Line dr. Uzi Rubin, jedan od vodećih izraelskih stručnjaka za protivraketnu odbranu.

Rubinovo upozorenje dolazi u trenutku kada analitičari i zvaničnici iz oblasti odbrane detaljno analiziraju upotrebu kasetnih bojevih glava u projektilima lansiranim iz Irana tokom nedavnog sukoba s Izraelom. Riječ je o oružju koje, umjesto jedne snažne eksplozije, raspršuje desetine manjih bombica, čime ponovo privlači pažnju eksperata za protivraketne sisteme.

Prema Rubinovim riječima, osnovni problem je jasan: balistička raketa s kasetnom bojevom glavom mora biti uništena prije nego što se njen teret aktivira i oslobodi podmuniciju. Kada se to desi, raketa prestaje biti jedinstvena meta, a mogućnost da se spriječi njen puni učinak naglo opada.

Ko je Uzi Rubin?

Rubin je osnivač i prvi direktor izraelskog programa protivraketne odbrane, a danas djeluje kao viši saradnik u Jerusalemskom institutu za strategiju i sigurnost. Na čelu Izraelske organizacije za protivraketnu odbranu bio je od 1991. do 1999. godine, gdje je nadgledao razvoj i raspoređivanje sistema Arrow (Strijela), prvog nacionalnog odbrambenog štita Izraela. Kasnije je obavljao funkciju višeg direktora za proliferaciju i tehnologiju u Vijeću za nacionalnu sigurnost, te vodio ključne projekte u Izraelskoj aero-industriji (IAI) i Ministarstvu odbrane. Dobitnik je Nagrade za odbranu Izraela 1996. i 2003. godine.

Šta je kasetna bojeva glava?

Objašnjavajući ovaj tip oružja, Rubin ističe: "Kasetna bojeva glava je klasa bombi koja je najpoznatija po upotrebi u Vijetnamskom ratu i drugim sukobima. To je bomba koja, umjesto jednog velikog rezervoara eksploziva, sadrži mnogo malih bombica."

On dalje opisuje proces aktivacije: "Vrh rakete sadrži mehanizam koji drži mnoštvo malih bombi. Kada se projektil približi meti, njegova ‘koža’ se otvara, guli se i rotira, a bombice se oslobađaju u prostor i padaju na zemlju."

Iranski raketni program obuhvata različite balističke sisteme razvijane tokom više decenija. Rubin navodi da većina tih projektila može nositi različite vrste bojevih glava: "Svaka njihova raketa – a imaju ih više tipova, od težih do manjih – može imati ili običnu ili kasetnu bojevu glavu. Broj bombica varira od 20–30 do 70–80, zavisno od tipa projektila."

Trka s vremenom i visinom

Iz perspektive odbrane, presudnu ulogu igra vrijeme. Protivraketni sistemi moraju uništiti projektil dok je bojeva glava još uvijek zatvorena.

- Presretanje se obično vrši – ako je uspješno – iznad visine na kojoj se kasetni mehanizam otvara, dok je sve još u jednom komadu - objašnjava Rubin.

Stručne procjene ukazuju da se kasetne bojeve glave otvaraju relativno nisko u odnosu na maksimalnu visinu leta balističkih raketa.

- U stručnim radovima se navodi da je visina otvaranja oko 7 kilometara. To je prilično nisko. Većina presretanja se vrši iznad toga.

Rubin naglašava da kasetne bojeve glave ne mijenjaju suštinu odbrane: "Morate ih presresti daleko od cilja. Nakon što se kasetna bomba otvori, prekasno je. Ali, čak i ako nije kasetna, već obična bomba, ispod određene visine više je ne možete presresti. Prekasno je."

Zabluda o Željeznoj kupoli

Ova činjenica razjašnjava i čestu pogrešnu percepciju izraelskog odbrambenog sistema. Iron Dome (Željezna kupola) namijenjen je presretanju raketa kratkog dometa, poput onih iz Gaze, dok je sistem Arrow projektovan za uništavanje balističkih raketa na velikim visinama, daleko iznad teritorije Izraela.

- Iron Dome je previše nizak za to. On nije dizajniran protiv takvih prijetnji - kaže Rubin.

Različiti taktički efekti

Kasetna municija dizajnirana je da nanese štetu na širokom području, što je čini posebno opasnom za vojsku na otvorenom i nezaštićenu infrastrukturu. Nasuprot tome, klasične bojeve glave fokusiraju razornu snagu na jednu tačku.

Iako je svaka pojedinačna bombica mala, njihov zbirni učinak može biti razoran. Rubin to pojašnjava poređenjem: "To je mala bomba, ali njen efekat je kao raketa Grad koja dolazi iz Gaze. Može biti fatalna."

Na pitanje o razlikama između novih i ranijih verzija ovog oružja, Rubin kratko odgovara: "Ista stvar. Ispalili su ih manje, ali to je ista tehnologija."

Za njega, ključni problem nije u novini oružja, već u vrlo ograničenom vremenskom okviru za reakciju. Presretanje projektila svodi se na visinu i sekunde: ako se uništi na vrijeme, opasnost je neutralisana. Ako ne, preostaje samo ublažavanje posljedica.