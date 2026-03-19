Erdoan pozvao na hitan prekid sukoba na Bliskom istoku: Spirala nasilja mora odmah stati

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) pozvao je na hitan prekid sukoba na Bliskom istoku tokom telefonskog razgovora s predsjednikom Indonezije Prabovom Subiantom (Prabowom Subiantom).

Kako je saopćeno iz Direktorata za komunikacije, Erdoan je upozorio na širenje krize i naglasio da se nasilje mora što prije zaustaviti.

- Spirala nasilja, koja je započela napadima na Iran i proširila se na zemlje Perzijskog zaljeva, mora se odmah zaustaviti- poručio je Erdoan.

On je također oštro kritikovao izraelske poteze usmjerene prema džamiji Al-Aksa, nazvavši ih neprihvatljivim.

- Važno je da muslimanske zajednice ne ostanu nijeme na ugrožavanje prve kible islama i ometanje pristupa ovom svetom mjestu - istakao je turski predsjednik.

Tokom razgovora, dvojica lidera su se osvrnula i na bilateralne odnose Turske i Indonezije, kao i na aktuelna regionalna i globalna dešavanja.