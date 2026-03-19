Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TURSKI PREDSJEDNIK

Erdoan pozvao na hitan prekid sukoba na Bliskom istoku: Spirala nasilja mora odmah stati

Turski predsjednik upozorio na eskalaciju sukoba i oštro osudio izraelske poteze prema džamiji Al-Aksa

Erdoan pozvao na hitan prekid sukoba na Bliskom istoku: Spirala nasilja mora odmah stati. Anadolija

I. Š.

19.3.2026

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) pozvao je na hitan prekid sukoba na Bliskom istoku tokom telefonskog razgovora s predsjednikom Indonezije Prabovom Subiantom (Prabowom Subiantom).

Kako je saopćeno iz Direktorata za komunikacije, Erdoan je upozorio na širenje krize i naglasio da se nasilje mora što prije zaustaviti.

- Spirala nasilja, koja je započela napadima na Iran i proširila se na zemlje Perzijskog zaljeva, mora se odmah zaustaviti- poručio je Erdoan.

On je također oštro kritikovao izraelske poteze usmjerene prema džamiji Al-Aksa, nazvavši ih neprihvatljivim.

- Važno je da muslimanske zajednice ne ostanu nijeme na ugrožavanje prve kible islama i ometanje pristupa ovom svetom mjestu - istakao je turski predsjednik.

Tokom razgovora, dvojica lidera su se osvrnula i na bilateralne odnose Turske i Indonezije, kao i na aktuelna regionalna i globalna dešavanja.

# BLISKI ISTOK
# IRAN
# AL AKSA
# TURSKA
# REDZEP TAYIP ERDOGAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.