Tramp zaprijetio razaranjem najvećeg plinskog polja: "Osjetit ćete snagu kakvu svijet nije vidio"

Donald Tramp (Donald Trump) zaprijetio je da će "masovno dići u zrak" najveće svjetsko plinsko polje, nakon što su izraelski udari na iransko postrojenje izazvali snažnu reakciju Teherana i novi talas napada na energetsku infrastrukturu širom Bliskog istoka, prenosi The Guardian.

Odluka Izraela da u srijedu gađa plinsko polje Južni Pars predstavlja ozbiljnu eskalaciju sukoba, uz istovremeno jačanje straha od velikih poremećaja u globalnom snabdijevanju energijom.

Iran je ubrzo odgovorio novim napadima širom regije, uključujući i katarska postrojenja za ukapljeni prirodni plin, što je izazvalo oštru reakciju američkog predsjednika.

Cijene nafte i evropskog prirodnog plina naglo su porasle. Cijena sirove nafte Brent, kao ključnog globalnog mjerila, skočila je za 6 posto i dostigla 114 dolara po barelu, dok su cijene plina porasle za 23 posto. Istovremeno su vodeća azijska tržišta dionica zabilježila pad, a japanski indeks Nikkei 225 oslabio je za 3,4 posto.

Kontradiktorne poruke iz Bijele kuće

Sjedinjene Američke Države "nisu znale ništa" o izraelskom napadu na Južni Pars, tvrdio je Tramp na društvenim mrežama u srijedu navečer. Međutim, američki mediji ranije su objavili da su SAD bile upoznate s planovima napada.

The Wall Street Journal je, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, naveo da je predsjednik odobrio napad s ciljem vršenja pritiska na Teheran kako bi se deblokirao Hormuški tjesnac.

Vlasti u Abu Dabiju saopćile su da su bile primorane obustaviti rad u plinskom postrojenju Habšan i na polju Bab zbog iranskih napada, koje su okarakterisale kao "opasnu eskalaciju" sukoba.

Ras Lafan u Kataru, sjedište najvećeg svjetskog LNG čvorišta, pretrpio je "veliku štetu" nakon iranskih udara, saopćila je državna kompanija QatarEnergy. U ranim jutarnjim satima u četvrtak prijavljeni su "požari velikih razmjera" i ozbiljna oštećenja na više postrojenja. Katarsko ministarstvo unutrašnjih poslova kasnije je saopćilo da su požari stavljeni pod kontrolu.

Trampova oštra upozorenja

Napad na Južni Pars predstavlja prvi direktni udar na iransku proizvodnju fosilnih goriva otkako su SAD i Izrael pokrenuli sukob prije gotovo tri sedmice.

Katar, koji dijeli ovo plinsko polje s Iranom, "ni na koji način nije bio uključen u to [napad], niti je imao pojma da će se to dogoditi", rekao je Tramp, dodajući da Izrael neće ponovo gađati polje osim ako Iran ne nastavi napade na katarska postrojenja.

Ako Teheran odluči uzvratiti, Tramp je poručio:

- Sjedinjene Američke Države će, sa ili bez pomoći ili pristanka Izraela, masovno dići u zrak cijelo plinsko polje Južni Pars snagom i moći kakvu Iran nikada ranije nije vidio niti svjedočio.

Njegove prijetnje nisu umirile tržišta, dok zabrinutost zbog ekonomskih posljedica sukoba nastavlja rasti.

Reakcije u regiji i svijetu

Saudijska Arabija bila je meta iranskih balističkih projektila. Ministar vanjskih poslova te zemlje, princ Faisal bin Farhan, izjavio je da je povjerenje prema Teheranu uništeno.

- Ovaj pritisak Irana će se obiti o glavu politički i moralno, a mi svakako zadržavamo pravo na vojnu akciju ako to bude potrebno - rekao je.

Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova ocijenio je izraelski napad na South Pars kao "opasan" i "neodgovoran", pozivajući sve strane da se suzdrže od gađanja energetske infrastrukture.

Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata također je upozorilo da je riječ o "opasnoj eskalaciji", naglasivši: "Ciljanje energetske infrastrukture predstavlja direktnu prijetnju globalnoj energetskoj sigurnosti."

Hormuški moreuz, kroz koji prolazi oko petine svjetskih isporuka nafte i plina, i dalje je praktično zatvoren. Trampovi pokušaji formiranja multinacionalnih pomorskih snaga za njegovo ponovno otvaranje zasad nisu dali rezultate.

Širenje sukoba i humanitarne posljedice

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) razgovarao je s Trampom i katarskim emirom nakon napada, pozivajući na obustavu udara na civilnu infrastrukturu.

- Civilno stanovništvo i njihove osnovne potrebe, kao i sigurnost opskrbe energijom, moraju biti zaštićeni od vojne eskalacije - izjavio je Makron.

Palestinski Crveni polumjesec saopćio je da su tri Palestinke ubijene u iranskom raketnom napadu na okupiranoj Zapadnoj obali kasno u srijedu, što predstavlja prvi smrtonosni iranski udar na tom području od početka sukoba.

Evropska unija je u međuvremenu pozvala Izrael da "prekine svoje operacije" u Libanu, koji će posjetiti francuski ministar vanjskih poslova Žan-Noel Baro (Jean-Noel Barrot). Liban je uvučen u sukob ranije ovog mjeseca nakon što je Hezbollah ispalio rakete na Izrael, na što je uslijedio odgovor izraelskih snaga u kojem je, prema podacima libanskih vlasti, poginulo najmanje 968 ljudi, dok je više od milion osoba raseljeno.

Prošlo je više od sedmicu dana otkako je Tramp prvi put izjavio da bi rat mogao biti završen "vrlo brzo". Kako kraj sukoba nije na vidiku, pojedine kompanije pripremaju se za produženi period nestabilnosti. Aviokompanija Cathay Pacific iz Hong Konga obustavila je letove za Dubai i Rijad do kraja aprila, navodeći kao razlog "razvoj situacije na Bliskom istoku".